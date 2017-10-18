"Сделай громче". Рок-группа Louna презентовала в Барнауле новый альбом

Российская рок-группа Louna презентовала в Барнауле свой новый альбом "Дивный новый мир". Концерт прошел 17 октября в клубе "Фараон".

"Дивный новый мир" — четвертый альбом рок-группы. Его название связано с известным романом О. Хаксли "О, дивный новый мир". Новые песни описывают общество, которое живет по законам антиутопии.



В краевой столице Louna выступает практически каждый год и собирает полные залы. Барнаул стал одни из городов большого тура музыкантов по стране. В этом году на концерте было много "новичков", которые впервые пришли послушать любимые песни в живую. Фанаты во время всего двухчасового концерта подпевали рок-исполнителям. Из зала кричали "Вы лучшие!". Многие зрители пришли в футболках с изображением рок-группы.

Кроме новых композиций музыканты исполнили свои популярные хиты из старых альбомов. Во время песни "Штурмуя небеса" барнаульцы включили фонарики на телефонах и подняли вверх фотографии Честера Беннингтона — солиста группы Linkin Park, которого ушел из жизни в этом году.

Завершился концерт песней "Дивный новый мир" из последнего альбома. Солистка группы Лу (Лусинэ Геворкян) во время выступления прыгнула в толпу. На руках зрители "пронесли" ее до середины танцпола. В это время вокалистка продолжала петь.

Вечером барнаульцы написали странице концерта в "ВКонтакте" отзывы о концерте. Многие поблагодарили музыкантов за атмосферу и яркий концерт. Хотя некоторые разочаровались от вечера. По их словам, в клубе так громко "орала" музыка, что в фан-зоне было плохо слышно слова песен.

Справка

Louna — одна из востребованных групп на российской рок-сцене. Коллектив был основан в 2008 году. Свой первый альбом "Сделай громче!" Louna выпустила в 2010 году. Через два года музыканты представили пластинку "Время Х", а в 2013 году записали альбом "Мы — это Louna" (2013). Осенью 2015 года группа Louna выступила с симфоническим оркестром в "Крокус Сити Холле" с программой "Песни о мире". В составе группы: Лусинэ Геворкян (вокал), Виталий Демиденко (бас-гитара), Рубен Казарьян (гитара), Сергей Понкратьев (гитара), Леонид Кинзбурский (барабаны).



Текст и фото: Евгения Родочинская.