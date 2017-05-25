"Шишковка" откроет в Барнауле сезон паркового чтения

27 мая в 18:30 в сквере у библиотеки Шишкова презентуют проект "Открытая библиосреда".

Суть его с том, что на свежем воздухе можно читать вслух и слушать познавательные лекции, участвовать в викторинах, смотреть и обсуждать фильмы, наслаждаться концертами и слушать виниловые пластинки. В программе серия интереснейших мастер-классов по игре на музыкальных инструментах, скорочтению и технике речи.



Особенная программа будет ждать гостей с 14 июня каждую среду в 18:30 в парке «Солнечный ветер». А 27 мая, в день презентации, на площадке возле "Шишковки" будут говорить о древнерусской литературе вместе с Ириной Островских, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературы АлтГПУ. Она расскажет, как древнерусская литература может влиять на наш сегодняшний мир, и обсудит с гостями "Слове о полку Игореве". Все желающие смогут не только послушать и поговорить, но и почитать текст первоисточника на древнерусском языке.

"Мало кому хочется теплым летним днем сидеть в читальном зале библиотеки. К тому же хочется провести время с детьми, сводить их в парк, - говорит заведующая отделом культурных программ библиотеки Шишкова Наталья Сычева. - Поэтому библиотека теперь будет в парке, чтобы вы могли совмещать приятное с приятным! Во многих городах летом действует проект "Библиотека на траве", суть которого в том, что в любом месте города можно встретиться с интересными людьми и поговорить о литературе, книгах, кино, послушать музыку и узнать что-то новое. Теперь подобный, но со своими особенностями и изюминками проект появится и в Барнауле".