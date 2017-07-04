​"Шишковка" представила рейтинг самых популярных книг

Краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила традиционный рейтинг художественной литературы. Это самые востребованные книги, за которыми стоит очередь в отделе абонемента и гуманитарной литературы.

Рейтинг формировали по фактическому количеству книговыдач с 1 января по 30 июня 2017 года. Если разница между "соперниками" составляла 1, издания ставили на одну ступень. Если взглянуть на рейтинг полугодия и сравнить его с прошлыми "турнирными таблицами", то можно увидеть, что такие авторы, как Е. Водолазкин, Ф. Достоевский, З. Прилепин держатся на вершине топ-10 третий год.



Кроме них, в нынешнем рейтинге любимцы читателей прошлого года Г. Яхина, Г. Д. Робертс, М. Степнова, Д. Рубина, Л. Улицкая, Б. Акунин, В. Аксенов, Н. Абгарян, А. Иванов, Р. Сенчин и Э. Резерфорд. При этом у многих из перечисленных авторов в текущий рейтинг читательского интереса вошли уже новые книги.

Как показывает опыт, особенный всплеск интереса к книгам бывает после удачной экранизации произведения, в связи с какой-то громкой датой (например, юбилей автора) и перед или после презентации книги в "Шишковке". Последняя причина, в частности, обусловила стабильно высокий рейтинг книги "Зулейха открывает глаза". Также складывается ситуация с романами Евгения Водолазкина: на них сформировалась очередь, едва книги поступили в фонд. Когда было объявлено, что автор едет на Алтай и встретится с читателями в "Шишковке", список очередников увеличился почти в четыре раза.

1. "«Зулейха открывает глаза" (Гузель Яхина), "Лавр" и "Авиатор" (Евгений Водолазкин)

2. "Синдром Петрушки" (Дина Рубина), "Лестница Якова" (Людмила Улицкая)

3. "Где-то под Гроссето" (Марина Степнова), "Преступление и наказание" (Федор Достоевский), "Мастер и Маргарита" (Михаил Булгаков), "Три товарища" (Эрих Мария Ремарк)

4. "Люди, которые всегда со мной" (Наринэ Абгарян), "Обитель" (Захар Прилепин)

5. "Тигрушка" (Анатолий Гладилин), "Планета Вода" (Борис Акунин)

6. "Париж" (Эдвард Резерфорд), "Русская канарейка" (Дина Рубина)

7. "Елтышевы" (Роман Сенчин), "Зимняя дорога" (Леонид Юзефович), "Таинственная страсть" (Василий Аксенов)

8. "Тень горы" (Грегори Дэвид Робертс), "Таинственная история Билли Миллигана"» (Дэниел Киз), "Тобол. Много званых" (Алексей Иванов)

9. "Подожди, я умру – и приду" (Анна Матвеева), "Шелкопряд" (Роберт Гэлбрейт), "Американские боги" (Нил Нейман)

10. "Щегол" (Донна Тратт), "Я жизнь люблю!" (Р. Рождественский), "Мой лейтенант" (Даниил Гранин), "Темная башня" (Стивен Кинг).