​Шоу Comedy Woman полностью сменило концепцию и готовит новый сезон

С 27 октября в 20:00 на ТНТ начинается новый сезон Comedy Woman. 10 лет в эфире, 10 участниц и 10 новых выпусков. Comedy Woman шуткой заявили о роспуске проекта осенью 2016 года, но приняли решение не размениваться по пустякам и полностью сменить концепцию.
Из пригретого гнёздышка "Главкино" шоу переехало в Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская Песня", сменило декорации и даже пополнило свои стройные ряды. В новом сезоне к девушкам присоединятся Тамара Турава, Валерия Товстолес и Алина Кошарова.
"Мы очень хотели открыть новую страницу в нашей десятилетней истории и сделать юбилейный сезон по-настоящему особенным, - говорит креативный продюсер Наталья Еприкян. - И хотя наши старые "тела" ещё не износились, мы решили позвать в проект новеньких и перспективных девчонок: надо же нам подпитываться чьей-то энергией!"
Изменения коснулись и закулисья проекта. Больше никаких разборок за сценой, истерик и порчи имущества: только реальные истории из жизни. По признанию участниц, они наконец-то решились рассказать всё, о чём молчали целых 10 лет.
Запуск государственной программы "Южный бабопоток", Comedy Woman будущего, сотрудник ГИБДД Наталья Андреевна, премьера шоу "Мой муж лучше всех" и многое другое ждёт зрителя в новом сезоне.
Немного фактов:
* за 10 лет было использовано
* в новом сезоне мужской состав шоу разбавят Вадим Галыгин, Тимур Родригез и Дмитрий Грачёв;
* Екатерина Скулкина станет мамой и директором элитного эскорт-агентства, Марина Федункив переквалифицируется в чирлидера, а Татьяна Морозова с позором покинет "Поле Чудес".
Фото: пресс-служба ТНТ.