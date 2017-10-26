​Шоу Comedy Woman полностью сменило концепцию и готовит новый сезон

С 27 октября в 20:00 на ТНТ начинается новый сезон Comedy Woman. 10 лет в эфире, 10 участниц и 10 новых выпусков. Comedy Woman шуткой заявили о роспуске проекта осенью 2016 года, но приняли решение не размениваться по пустякам и полностью сменить концепцию.

Из пригретого гнёздышка "Главкино" шоу переехало в Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская Песня", сменило декорации и даже пополнило свои стройные ряды. В новом сезоне к девушкам присоединятся Тамара Турава, Валерия Товстолес и Алина Кошарова.



"Мы очень хотели открыть новую страницу в нашей десятилетней истории и сделать юбилейный сезон по-настоящему особенным, - говорит креативный продюсер Наталья Еприкян. - И хотя наши старые "тела" ещё не износились, мы решили позвать в проект новеньких и перспективных девчонок: надо же нам подпитываться чьей-то энергией!"

Изменения коснулись и закулисья проекта. Больше никаких разборок за сценой, истерик и порчи имущества: только реальные истории из жизни. По признанию участниц, они наконец-то решились рассказать всё, о чём молчали целых 10 лет.

Запуск государственной программы "Южный бабопоток", Comedy Woman будущего, сотрудник ГИБДД Наталья Андреевна, премьера шоу "Мой муж лучше всех" и многое другое ждёт зрителя в новом сезоне.

Немного фактов:

* за 10 лет было использовано 6 килограммов помады, 5 литров туши и 2 тонны тонального крема;

* в новом сезоне мужской состав шоу разбавят Вадим Галыгин, Тимур Родригез и Дмитрий Грачёв;

* Екатерина Скулкина станет мамой и директором элитного эскорт-агентства, Марина Федункив переквалифицируется в чирлидера, а Татьяна Морозова с позором покинет "Поле Чудес".

Фото: пресс-служба ТНТ.