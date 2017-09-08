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​Симфонический оркестр в Барнауле сыграет под открытым небом

2017/09/08 10:19

14 сентября симфонический оркестр филармонии даст концерт под открытым небом. Представление посвятили 80-летию Алтайского края.


Дирижёром выступит дипломант театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Лузин. В концерте примут участие мужской вокальный ансамбль под управлением Александра Афанасьева, Татьяна Князева (сопрано), Татьяна Крячкова (скрипка) и заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева.

Музыканты сыграют популярную классику. Концерт пройдет на площадке перед Театром драмы. Начало в 18:30.

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