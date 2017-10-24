"Синтаксис врёт нам всем". Питерский человек с гитарой Григорий Полухутенко даст концерт в Барнауле

11 ноября в Доме актёра на Алтае выступит "человек с гитарой" из Питера Григорий Полухутенко. В его песнях "лирика становится физикой", и каждый находит в них то, что любит больше всего: будут ли это британский фолк или советское ретро, шаманская глубина или бардовская трогательность.

Музыка Полухутенко равноудалена от всех субкультур. "Розенбаума в этих песнях примерно столько же, сколько Эллиота Смита", - говорят критики и признают, что в плане синтезации языка, ритмов и гармоний в России подобных этому исполнителю нет. В качестве ориентиров сам Полухутенко называет группу Portishead и Леонарда Коэна.

Григорий Полухутенко - интеллигентный петербуржец. Он учился в гимназии при Русском музее, на русском отделении местного филфака и на историка в Институте иудаики. Но отовсюду вылетел. Он преподает игру на гитаре, сочиняет музыку для мультиков и пишет очень хитровыдуманные песни, которые не похожи ни на какие другие песни под гитару.

"Ответ на вопрос, почему моя музыка непохожа на русскую, простой. Мне как автору очень скучно, - рассказал Полухутенко в интервью Афише.Daily. - Мне хочется все время делать что-то такое, чего никто не делал. Это моя задача, амбиция. Потому что даже очень хорошо сыгранные четыре аккорда во мне не вызывают интереса. Суть в том, что я сочиняю песню - и сочиняю каждый следующий такт, понимая, что я могу уйти вообще куда угодно: в другую тональность, в другой ритм. Но хочется одновременно, чтобы целостность сохранялась. И когда это удается - это счастье".

Каждая песня Полухутенко - это любопытный музыкальный эксперимент. Его музыка похожа на поток воды, который вроде льется одной большой рекой, но каждая капля может образовать волну, убежать из русла или брызнуть прямо в лицо. Музыканту интересно экспериментировать и с языком, который может любое душевное состояние передать через движения и физические ощущения.

"Я вообще против духовного вне физического. Для меня очень важно тело, материя. И любовь - это физическое чувство, конечно. Другой вопрос, что оно может быть в разных местах - в яйцах, в сердце, в голове еще где-то. Но все это некоторая плоть", - говорит Полухутенко.