​Слушаем. Топ-5 музыкальных альбомов этого лета

2017 год полон многообещающих сюрпризов. О выпуске новых альбомов уже заикнулись Oxxxymiron, Грибы, System of a down, но это всего лишь слухи в сети. Афиша.Алтапресс предлагает точный топ-5 релизов долгожданного лета. Собираясь в летний отпуск, не поленитесь и закачайте в телефон хорошей музыки.

alt-J - Relaxer



Дата релиза: 9.06.2017

Жанры: инди-рок, инди-поп, арт-рок



На YouTubе уже можно послушать 8 треков из нового альбома британской инди-рок-группы alt-J. До официального релиза группа выпустила клипы "3WW" и "In Cold Blood". К выходу альбома музыканты даже выпустили специальную браузерную игру, в которую можно поиграть на их сайте. Также там можно посмотреть расписание концертов, ведь совсем скоро группа отправляется в гастрольный тур.



Chuck Berry - Chuck



Дата релиза: 16.06.2017

Жанр: Рок-н-ролл

Возможно, это будет самый удивительный альбом в нынешнем году. Чак Берри почти 40 лет не просто колесил по миру и зажигал на сцене, но и собирал материал. Музыкант объявил, что новый альбом станет его последним и посвятил эту работу своей жене. К сожалению, до выхода пластинки Чак не дожил, он скончался 18 марта на 90-ом году жизни. Сейчас вышли уже три из десяти треков. Конечно же, классические вещи Берри остаются в силе: Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode и другие. Также в новом альбоме можно будет услышать продолжение легендарной песни о сельском гитаристе "Lady B. Goode". С этим однозначно нужно ознакомиться.

Nickelback - Feed The Machine

Дата релиза: 16.06.2017

Жанр: Альтернативный рок



Поклонники канадской группы явно будут в восторге. Новый альбом, записанный на лейбле BMG – это 11 треков в традиционном для группы жанре альтернативного рока. На просторах интернета вы уже можете найти и послушать заглавную песню Feed The Machine и композицию Song on Fire. Совсем недавно гитарист и вокалист Чед Крюгер перенес операцию на голосовые связки, и сроки турне в поддержку альбома перенесли, но вскоре после выхода альбома ребята собираются наверстать упущенное на концертных площадках Северной Америки. А пока слушаем трек Feed The Machine.

Imagine Dragons - ƎVOLVE



Дата релиза: 23.06.2017

Жанр: Альтернативный рок



Это будет третий альбом "Драконов". Под руководством продюсера Алекса да Кида пластинка записывалась на лейбле Interscope. Как сказал вокалист Дэн Рейнольдс это станет настоящей "эволюцией" группы. Осенью ребята отправятся в тур в поддержку нового альбома. В сети уже можно найти песни, вошедшие в треклист пластинки - Believer, Thunder, Whatever It Takes. А всего в альбом войдет 11 треков. Ждем, слушаем, наслаждаемся.

RAGE - Seasons Of The Black



Дата релиза: 28.07.17

Жанры: хэви-метал, пауэр-метал, спид-метал, трэш-метал

Бессменный лидер группы RAGE, Петер Вагнер объявил, что 28 июля на лейбле Nuclear Blast выйдет двадцать третий по счету студийный альбом группы под названием "Seasons Of The Black": "Наши поклонники заслуживают новой доли RAGE-металла высшей пробы! 11 свежих песен несут на себе узнаваемое клеймо RAGE и как-либо отклоняться от курса, взятого на предыдущей пластинке, мы не намерены. Посему ожидайте тяжелых, агрессивных, эпических, но притом и весьма цепляющих композиций. Новый состав RAGE идеально сработался друг с другом и любая потерянная за последние годы энергетика теперь в полной мере восстановлена."

За продюсирование отвечали сами участники RAGE, а известный шведский музыкант Дан Сванё позаботился о микшировании и мастеринге материала в Unisound Studios. Скоро послушаем, что из этого вышло.

Анна Перевощикова.