​Слушаем. Топ-6 музыкальных альбомов этой осени

Вот шесть дисков, достойных того, чтобы их послушать. Правда, эта осень не сильно богата на хорошие альбомы российских групп, поэтому пять из шести пластинок от зарубежных исполнителей, чьи имена вы точно слышали.

Hollywood Undead. "Five"



Дата выхода: 27 октября

Жанр: рэп-рок, рэп-метал, альтернативный рок, альтернативный метал, ню-метал

Американский музыкальный коллектив Hollywood Undead выпустит новый альбом в конце октября. На этот раз пластинка записывалась без участия барабанщика и скрим-вокалиста Da Kurlzz. Как заявил Джордж Артур Рейган (Johnny 3 Tears), "мы пять братьев, и это наш пятый альбом". На сегодняшний день вышло два сингла из предстоящего альбома группы - California Dreaming и Whatever It Takes.





Hurts. "Desire"

Дата выхода: 29 сентября

Жанр: синтипоп, новая волна, инди-рок, поп-рок

Четвертый альбом британская группа Hurts планирует выпустить 29 сентября. Первым синглом в поддержку диска был выпущен трек "Beautiful Ones". "С большим удовольствием мы сообщаем о выходе "Desire", - заявила группа. - Альбома, полного страсти, боли и вожделения… и самой лучшей музыки, которую мы когда-либо делали. В этом году мы также отправимся в самое большое наше турне. От Сибири до Манчестера и везде между ними". Ждем 12 сочных треков и слушаем сингл "Beautiful Ones".

Demi Lovato. "Tell Me You Love Me"

Дата выхода: 29 сентября

Жанр: поп

Альбом будет выпущен лейблами Голивуд Рекордс, Айлэнд Рекордс и Сэйфхаус Рекордс. Новость о предстоящем альбоме Дэми поделилась с фанатами в инстаграме. Пластинка "Tell Me You Love Me" появится 29 сентября 2017 года и включит 15 треков. Сингл "Sorry Not Sorry" уже можно послушать в интернете. Трек был написан Деми Ловато, Оком Фолдером, Шоном Дугласом, Тревором Брауном и Уильямом Заир Симмонсом.

Taylor Swift. "Reputation"



Дата выхода: 10 ноября

Жанр: кантри, кантри-поп, поп, поп-рок, синти-поп

О новом диске мало что известно. 25 августа вышел сингл "Look What You Made Me Do". Пластинка называется "Репутация". Интересно, что 18 августа звезда удалила все свои публикации в инстаграме. Через несколько дней в ее профиле стали появляться загадочные видео со змеей, под которыми поп-дива объявила о выходе альбома.

Кипелов. "Звёзды и Кресты"

Дата выхода: осень

Жанр: хеви-метал, симфоник-метал, хард-рок

Этой осенью группа Кипелов выпустит новый студийный альбом "Звезды и Кресты", его релиз будет приурочен к 15-летию творческой деятельности. Как сообщается в официальном пресс-релизе, альбом получился разноплановым.

"Замечательный текст написала Маргарита Пушкина, - сказал Валерий Кипелов. - Сейчас много дебатов в отношении нашего прошлого и кто-то принимает его, а кто-то нет. В этой песне мы выражаем свою позицию относительно этого вопроса. Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами и с крестами, она любая нам дорога. Это наша история, и никогда мы не откажемся от того, что было".

Альбом выйдет на лейбле "Навигатор Рекордс". В него войдут как классические тяжелые баллады, так и традиционные боевики и мистические песни. Кипелов признался, что в записи одной из песен приняли участие его дочь и внучка.

IAMX. "Unfall"

Дата выхода: 22 сентября

Жанр: электронная музыка, синти-поп, индитроника, альтернативный рок

Крис Корнер, лидер популярной британской группы Сникер Пимпс, выпускает новый экспериментальный альбом со своим сольным проектом IAMX. Всего диск включит 13 треков. Как рассказывает Крис, песни в новом альбоме будут заряжены на свободу и экспериментальность. Сейчас музыкант работает над еще одним альбомом, который увидит свет в январе будущего года.

Анна Перевощикова.