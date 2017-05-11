​Смеха ради. Как зажигает в Барнауле группа "Чилинтано"

Недавно В Барнауле открылся новый клуб "Rock Pub" и на сцене выступила группа "Чилинтано". Так ребята открыли новый сезон и порадовали публику. Барнаульцы знают, что если идешь на "Чилинтано" - значит, будет море драйва. Афиша.Алтапресс рассказывает, кто эти ребята.

Группа "Чилинтано" существует уже около 8-9 лет, даже сами музыканты точно не помнят дату образования группы. Основали коллектив Егор Суровцев и его друг Леонид Ворсулев. В то время Егор играл на басу, а Леонид на гитаре, а потом перешел на тенор-саксофон. О том, как они назвали группу, связана ли она с легендарным актером и зачем они поменяли букву в фамилии, ребята предпочитают молчать.



"У нас была давняя музыкальная история, - вспоминает Егор, - Сколько я себя помню, мы с Лёней постоянно что-то сочиняли, играли, записывали, выступали на "солянках". И как-то раз нам в руки попала песня "Un giorno nuovo" группы "Persiana jones", у меня в тот момент что-то щелкнуло в голове, такого я раньше никогда не слышал! Естественно, я знал Ленинград и Distemper, к примеру, но это была музыка совершенно другого уровня!"

В тот момент ребята определились со стилистикой и стали играть Ska. Но сейчас, по мнению музыкантов, они уже далеко ушли от этого направления, и группа называет себя "рейв-оркестром".

"Изначально на вокале был Антон Кузнецов, - добавляет Егор. - Маша Шадрина - наша хорошая подруга, она часто была на репетициях, хорошо пела с детства. Как раз в то время "Ленинград" выпустил песню "Сладкий Сон" и мы решили ее сделать смеха ради. Маша согласилась, и получилось очень даже не плохо. Так она стала петь с нами, мы начали делать авторский материал уже под нее. Спустя какое-то время Маша уехала жить в Петербург и теперь мы выступаем только тогда, когда она приезжает погостить в Барнаул. Пробовали давать концерты мужским составом, но что-то не получилось. Спустя какое то время группу покинул Антон, были еще какие-то концерты, но фактически группа перестала существовать. У коллектива возникла идея найти новую вокалистку. К нам присоединилась Аня Цыбулько - талантливая девушка с очень приятным тембром. С ней мы дали два больших концерта, но потом нам пришлось расстаться. На сегодняшний момент принято решение двигаться по старой схеме - давать редкие, но большие крутые концерты вместе с Машей Шадриной".

Концертная программа ребят в основном состоит из авторских композиций, но иногда есть немного кавер-версий на известные российские и зарубежные хиты.

"Я в группе почти с основания, с 2009 года, - говорит Никита Горб, который играет на тромбоне. - "Чилинтано" для меня - это друзья с которыми было много пережитого. Это была первая группа, где я начал играть на тромбоне и, безусловно, для меня основной проект. Даже больше чем хобби! Мы горим музыкой, живем группой, вкладываем силы и душу. Может быть, поэтому у нас всегда много людей и публика поёт песни на танцполе вместе с нами".

"Я не особо люблю солянки и фестивали, - говорит Егор Суровцев. - Точнее их формат, где основной критерий - это ограниченное время выступлений, минут 30-40. Мы за это время только успеваем разогреться!" Сейчас музыканты работают над новым авторским материалом и уже летом планируют провести большой сольный концерт.

В Барнауле творчество "Чилинтано" знают. Публика всегда уверена, что если у рейв-оркестра запланирован концерт, то это будет что-то невероятное. "Пять лет назад я впервые побывал на концерте "Чилинтано", - говорит Алексей Попов, бас-гитарист группы "Свои в городе". - К слову сказать, это был наш первый с ними совместный концерт. Народ в зале к сцене подходить особо не желал - все сидели за столиками, общались. Но только заиграла первая песня... В общем, если бы существовала музыкальная премия "За самое быстрое подъем толпы", "Чилинтано" были бы самыми главными претендентами на неё!"

"Эту группу я знаю с 2009 года, - говорит музыкант Георгий Акопян. - Был на одном из первых их концертов в ТАССе. Они подкупили меня тем, что на их концертах царила атмосфера полного угара. Помню, по залу "ходили" бутылки абрикосового вина и все пускались в какой-то дичайший пляс. После этого я понял, что если ходить отрываться, то только на "Чилинтано"!"

Текст: Маргарита Мориц

Фото: vk.com/chilintanoband.