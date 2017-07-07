​Спасти и сохранить семью: 7 фильмов о самом ценном

В День семьи, любви и верности многие пары играют свадьбы и создают семьи. Но как сохранить любовь на всю жизнь и достичь сказочного "они жили долго и счастливо"? Ищем советы в кинематографе.

Любовь и голуби



СССР, 1984. Режиссер Владимир Меньшов

Знаменитая история заплутавшего с барышней из курортного романа мужа и его простой деревенской семьи. Советская кинолента обладателя "Оскара" Владимира Меньшова укладывается в одну цитату из фильма: "Мамка твоя плохая тута — дома, а папка твой хороший — вона, другу мамку себе заимел!". Но даже зная фильм посекундно, его хочется пересматривать и узнавать, как же сохранили свою семью и голубятню Василий и Надежда.

Дневник памяти

США, 2004. Режиссер Ник Кассаветис

История любви обаятельного юноши из бедной семьи и красавицы из аристократической фамилии выдерживает всяческие перипетии судьбы, препятствия родителей и даже Вторую мировую войну. А летописью их чувств станет дневник, страницы которого перечитает пожилая пара в доме престарелых.

Простые сложности

США, 2009. Режиссер Нэнси Майерс

Фильм о том, что вернуть любовь никогда не поздно. Даже если вы уже 10 лет в разводе. Герои Алека Болдуина и Мерил Стрип великолепны в истории о двух немножко запутавшихся в своих отношениях бывших супругах. А музыка Ханса Циммера только помогает передать все оттенки чувств барышни за 40 и ее бывших и будущих кавалеров.

Неверная

США, 2002. Режиссер Эдриан Лайн

Жизнь главной героини можно назвать удачной и даже счастливой: дом в пригороде Нью-Йорка, прекрасные муж и сын. Но штрих судьбы в виде молодого художника раскрашивает картину спокойной семейной жизни в тревожные и опасные тона. Как преодолеть страсть и вернуть семью, выясняют герои Ричарда Гира и Дайан Лейн, получившей "Оскара" за главную женскую роль в этом фильме.

История о нас

США, 1999. Режиссер Роб Райнер

После 15 лет брака в семье на место любви приходят взаимные обиды, раздражение и непонимание. Как решить вопрос, когда оба правы? Фильм стоит смотреть вдвоем, поскольку режиссер показывает точку зрения каждого в конфликте. А еще этот фильм – повод посмотреть на Брюса Уиллиса в роли любящего мужа, а не крепкого орешка.

Мужья и жены

США, 1992. Режиссер Вуди Аллен

Кризис среднего возраста и разочарования, в том числе и семейной жизнью, - вот с чем сталкиваются герои фильма. Скандалы, разводы, самокопание, невротичный Вуди Аллен и вопрос: "А есть ли равенство между любовью и браком?", а еще "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Когда мужчина любит женщину

США, 1994. Режиссер Луис Мандоки

… он готов преодолеть любые трудности, какими бы они ни были. Главный герой фильма Майкл, пилот, отец двоих детей и муж прилежной Элис, понимает, что его жена попала в плен зеленого змия. Борьба с пристрастием превратится в борьбу с женой, но чего только не сделаешь ради спасения семьи.

Мария Криксунова.