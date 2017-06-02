​Спектакль-эскиз. В Барнауле будут ставить пьесы алтайских драматургов

В краевом театре драмы в июне будет работать творческая лаборатория "Драматурги Алтая: от замысла к воплощению". На сцене будут ставить произведения алтайских авторов.

Еще в сентябре 2016 года на экспериментальной сцене прошел краевой конкурса произведений "Авторская сцена Алтая", участниками которого были драматурги, живущие в Алтайском крае. Логическим продолжением станет июньская лаборатория. Актеры театра выступят в качестве режиссеров.



Зритель уже познакомился с одной из пьес: 23 мая в проекте "Время "Ч" прошла читка пьесы Вадима Климова "Как заставить себя смеяться". Теперь зрителям представится возможность увидеть ее сценическое воплощение. Над эскизом спектакля уже работает актер Сергей Стасюк.

Помимо этого, Вячеслав Сысоев поставит пьесу Олега Канина "Crack", Татьяна Гуртякова - "Повод для полуночного пикника" Анастасии Мордвиновой, а Анастасия Кузнецова "Антропологию" знаменитого барнаульского врача и драматурга Александра Строганова. После каждого показа зрителей ждет общение с драматургами, режиссерами, и актерами.

Продажа билетов на показы спектаклей-эскизов 17 и 18 июня откроется в ближайшее время.