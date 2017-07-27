​Стало известно расписание игр хоккейной команды "Алтай" на предстоящий сезон

Новый сезон первенства Высшей хоккейной лиги команда «Алтай» начнет 16 сентября. Федерация хоккея России утвердила состав участников и календарь матчей.

В первенстве ВХЛ в предстоящем сезоне сыграют 9 команд: «Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), «Мордовия» (Саранск), «Ростов» (Ростов-на-Дону), ХК «Тамбов» (Тамбов), ХК «Чебоксары» (Чебоксары), ХК «Челны» (Набережные Челны), «Юниор» (Курган), «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).



Новичком турнира станет «Юниор» из Кургана (это фарм-клуб «Зауралья»). «Юниор» пять лет представлял Курган в системе российского молодежного хоккея. По итогам сезона 2012/2013 курганская «молодежка» завоевала Кубок регионов – главный трофей Первенства МХЛ. Хоккейный клуб «Славутич» (Смоленск) не примет участие в турнире по ряду финансовых причин, ЦСК ВВС из Самары ближайший сезон проведет в Чемпионате ВХЛ.

Первенство ВХЛ пройдет в три этапа. Первый этап стартует 15 сентября в Саранске. В матче открытия встретятся бронзовый призер всероссийского соревнования по хоккею сезона 2016/17 «Мордовия» и чемпион Первенства прошлого сезона ХК «Ростов» из Ростова-на-Дону. Второй этап начнется 8 января и будет цифровым. На первых двух этапах команды проведут по 48 матчей.

В плей-офф борьбу за главный трофей Первенства ВХЛ – Кубок Федерации продолжат восемь сильнейших команд. Серии матчей по системе плей-офф стартуют 10 марта и пройдут в три этапа: ¼ финала (4 серии), ½ финала (2 серии) и финала первенства (1 серия). В одной серии матчей принимают участие две команды. Полуфинальные и финальные серии матчей плей-офф будут проводиться до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей – семь.



Календарь матчей первенства ВХЛ 2017/2018



Первый этап

16-17.09.2017

«Алтай» Барнаул - ХК «Челны» Набережные Челны

20-21.09.2017

«Алтай» Барнаул - ХК «Чебоксары» Чебоксары

26-27.09.2017

ХК «Ростов» Ростов-на-Дону - «Алтай» Барнаул

30.09.-1.10.2017

ХК «Тамбов» Тамбов «Алтай» Барнаул

7-8.10.2017

«Алтай» Барнаул - «Мордовия» Саранск

11-12.10.2017

«Алтай» Барнаул - «Кристалл» Саратов

28-29.10.2017

«Юниор» Курган - «Алтай» Барнаул

1-2.11.2017

«Юниор-Спутник» Нижний Тагил - «Алтай» Барнаул

7-8.11.2017

«Алтай» Барнаул - «Юниор» Курган

11-12.11.2017

«Алтай» Барнаул - «Юниор-Спутник» Нижний-Тагил

28-29.11.2017

«Мордовия» Саранск - «Алтай» Барнаул

2-3.12.2017

«Кристалл» Саратов - «Алтай» Барнаул

9-10.12.2017

«Алтай» Барнаул - ХК «Тамбов» Тамбов

13-14.12.2017

«Алтай» Барнаул - ХК «Ростов» Ростов-на-Дону

19-20.12.2017

«Челны» Набережные Челны - «Алтай» Барнаул

23-24.12.2017

ХК «Чебоксары» Чебоксары - «Алтай» Барнаул.

* Выделены домашние игры «Алтая».

Фото: hcaltai.ru, pixabay.com.