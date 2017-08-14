​Стали известны фильмы, которые покажут в Ночь кино в Барнауле

27 августа в Барнауле пройдет вторая акция "Ночь кино": зрители смогут бесплатно посмотреть известные отечественные фильмы. Одновременно эти фильмы будут смотреть в кинотеатрах и на открытых площадках по всей стране. Всероссийское голосование определило фильмы, которые покажут в эту ночь.

Ночь кино пройдет почти на двух тысячах площадок по всей стране. В настоящее время завершилось голосование по этой акции. Выбирали из 15 фильмов. Победителями стали картины: "Кухня. Последняя битва" (режиссер Антон Федотов), "Время первых" (режиссер Дмитрий Киселев), "28 панфиловцев" (режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа).



Юным зрителям покажут мультфильм "Снежная королева-3: Огонь и лед" (режиссер Алексей Цицилин). Этот мультик стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Ночь кино в крае пройдет на 9 площадках: в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Яровом, а также в Кулундинском, Быстроистокском и Поспелихинском районах. В Барнауле показы организуют сразу на трех площадках: в кинотеатрах "Премьера" и "Мир", а также на открытой площадке спортпарка Алексея Смертина.