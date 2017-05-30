​Студенты АГИК сняли художественнывй фильм "Деревня" и представят его в Барнауле

3 июня впервые в Барнауле пройдет показ художественного фильма «Деревня». Его сняли студенты Алтайского государственного института культуры Алексей Фромиллер и Павел Медников.

"Деревня" - это история о молодом парне, который устроился на работу в детскую спортивную школу тренером по греко-римской борьбе, набирает свою команду и готовит их к турниру. А вот достигнет ли он своей цели, зрители узнают в конце фильма.



Это кино о больших возможностях маленького городка снимали в родном городе ребят - Бердске. Режиссеры устроили кастинг, на который пригласили всех желающих.

Поскольку герои фильма занимаются греко-римской борьбой, нужно было найти настоящих спортсменов, способных сыграть в кино, или актеров, готовых к утомительным тренировкам. В итоге актерский состав оказался разношерстным, в съемках приняли участие актеры-любители и простые жители Бердска, Барнаула и Новосибирска. Главную роль исполнил актер бердского театра "Лестница" Станислав Найденов. Роль борца-сироты исполнил Данил Захаров, актер театра "Балаганчик". Во время работы над фильмом съёмочную группу консультировал отец одного из режиссёров - тренер по греко-римской борьбе. Если посчитать всех, кто принимал участие в проекте, наберется около 500 человек.

"В своем проекте мы хотели поднять проблему маленьких городов, в частности своего родного города, подчеркнуть тему патриотизма, любви к малой родине. Мы хотим показать, что и в условиях маленького городка можно реализовывать свои мечты, можно достигнуть целей. Например - снимать кино", - говорит Алексей Фромиллер.

Этот проект занял второе место в международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada Awards 2016. Фильм покажут 3 июня в 18:00 в концертном зале АГИК. Цена билета 100 рублей.