Студенты института культуры реконструировали в Барнауле концерт звёзд 1960-х годов

Иосиф Кобзон, Жак Брель, Эдита Пьеха и Людмила Сенчина встретились на одной сцене в институте культуры 19 октября. Концертная программа "Голос 60-х" с актёрскими имитациями уже четвёртый год радует зрителей любимыми советскими и зарубежными хитами прошлых лет.

Песни про чёрного кота, лесного оленя и Катюшу, знакомые каждому, звучали больше двух часов. Актёры пели, танцевали, флиртовали и страдали на сцене, а зал реагировал бурными аплодисментами.



Режиссёр концерта-спектакля Михаил Тумашов вспоминает, как несколько лет назад с одним из курсов студентов-актёров они придумали концерт звёзд эстрады разных лет. Пели живьём, искали схожие образы, пытались полностью скопировать стиль певца. Но петь точно так же всё равно не выходило – талант актёров лучше проявлялся во внешнем облике.

С нынешним набором актёрского отделения идея пародийных выступлений развилась в целую серию концертов, но уже под фонограмму. Актёры этого не скрывают – про то, что в концерте звучат записанные голоса реальных Эдит Пиаф или Леонида Утёсова, написано в программках.

"60-е – это такой гигантский простор. Когда создавали концерт этой эпохи, мне казалось, что это лучшие годы. Когда начали репетировать следующие десятилетия, стало понятно, что и они очень интересны", – делится Тумашов.

Режиссёр считает: театр стареет каждые четыре года, но его студия не успевает состариться – на смену выпускному курсу придут новые студенты – новые Эдита Пьеха и Иосиф Кобзон. "Эти выступления – ещё и полезные практические упражнения для студентов. Мы изучаем биографии звёзд эстрады (актёры выбирают близких себе по духу), их манеру, органику, заимствуем талант – это всё равно, что сыграть роль в спектакле".

Зрители остались довольны и выразили желание увидеть звёзд других десятилетий. Такая возможность представится очень скоро: 15 ноября актёры покажут звёзд 1970-80х годов, а 22 ноября – эстраду с 1990 по 2010 годы.

Текст и фото: Оксана Килина.