​Такой перформанс. Заблудившиеся куклы ищут в Барнауле театр "Сказку"

В первые дни сентября жители Барнаула могут встретить на улицах странных прохожих с кукольными лицами, в дорожных плащах и с чемоданами в руках. Они подолгу стоят у барнаульских театров, пытаются войти внутрь и просят прохожих подсказать, где находится "Сказка". Кукольный театр Барнаула устроил перформанс перед началом сезона.

"Эти куклы заблудились, потерялись во время переезда театра на новую площадку в бывший кинотеатр "Родина", и теперь ищут свой дом, - говорят в театре. - Мы просим просит всех барнаульцев, к которым куклы могут обратиться за помощью, направить их на пр. Ленина, 19. Мы надеемся, что все куклы успеют вернуться к открытию 54-го театрального сезона, ведь впереди – очень много интересной работы".



"Сказка" начинает сезон 6 сентября с премьерной постановки "Денискины рассказы" по произведениям Драгунского. Перед показом спектакля на улице проведут торжественную церемонию открытия, на которой зрители познакомятся с разными сказочными персонажами, живущими в театре кукол. Гостей ждут в 12:00 на площадке перед театром.



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