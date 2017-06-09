Тайный покупатель проверил контактные зоопарки в Барнауле

Контактные зоопарки продолжают набирать популярность по всему миру, что и не удивительно, ведь гораздо приятнее и интереснее пообщаться с животными без всяких клеток — погладить, покормить, поиграть. В совместном проекте altapress.ru и агентства стратегического маркетинга “Spezia” мы проверили два популярных контактных зоопарка.

“Енотия”



Для начала наши агенты отправились в контактный зоопарк “Енотия”. Зоопарк находится в отдаленном районе, но спасает очень удобная транспортная развязка, поэтому добираться до него не слишком сложно.

Администрация зоопарка предлагает много скидок и акций: бесплатно пускают детей с ограниченными возможностями, детей до 3-х лет и детей до 18-ти лет в их День Рождения. Скидки предоставляются пенсионерам — 20% в будние дни и многодетным семьям — 50%. Акции регулярно меняются, поэтому стоит узнавать актуальную информацию перед посещением.

Всего в зоопарке три помещения, два из которых довольно маленькие. Если собирается больше пяти человек, становится уже достаточно тесно. Также расстроил неприятный запах и грязь, которая разносится из клеток по всем помещениям, несмотря на бахилы, но возможно это было связано с большим количеством посетителей. В остальном, атмосфера в зоопарке очень приятная. Сотрудники вежливые и доброжелательные, но много занимаются посторонними делами, поэтому при наличии каких-либо вопросов их приходилось звать.

Очень порадовало большое количество разнообразных животных. Судя по количеству посетителей, зоопарк пользуется большой популярностью и весьма заслуженно!



А вот отзывы посетителей о “Енотии”:

— Много слышала позитивного про это место. Ну и в принципе не пожалела что пошли. Но видимо нам не сильно повезло с работником, который сопровождает всю эту экскурсию. При том, что мы были единственными посетителями. Молодой человек почти все время занимался своими делами (чистил клетки, кормил живность и тп). Поэтому нам удалось погладить только енота, лисиц, ну и попугая нам достал (хотя знаем что можно почти всех).

— Мы конечно сразу сказали, что мы тут впервые, можно было быть чуть повежливее и хоть немного стараться заинтересовать посетителей. А в общем впечатление хорошее, зверюшки супер! Думаю, еще посетим это место, надеюсь попасть на более позитивного сотрудника!

— Встречает очень вежливый и позитивный персонал.

— Все питомцы подобраны и размещены очень грамотно.

— Все обитатели — добродушные, ласковые, пушистые и охотно идут на контакт с детьми, чем приводят их в восторг.

— Но всё же один малюсенький минус присутствует. Животные заметно устают. Детвора их гладит, берёт на руки, тискает, галдит, визжит и т. д. ... От всего этого даже самые игривые питомцы устают, пытаются уединиться, поспать. Но это им с трудом удаётся .

— Придём сюда ещё не раз.

“Теремок”

Следующим наши агенты посетили зоопарк “Теремок” на Павловском тракте. Агенты сразу отметили, что несмотря на удаленность от центра, родителям может быть очень удобно посещать именно этот зоопарк, ведь он располагается в ТРЦ “Арена”, а значит можно совместить детские развлечения с покупкой одежды или закупкой продуктов на неделю.

В зоопарке два зала — большой и поменьше. К сожалению, в маленьком зале все-таки тесновато в выходные дни. При этом в обоих помещениях совершенно не чувствуется неприятных запахов — за всеми животными регулярно убирают.

Очень порадовали красочные таблички возле каждого животного — маленькие гости увлеченно тренируются в чтении, а потом важно рассказывают родителям к какому животному они пришли. Также подробная информация про питомцев есть на сайте зоопарка, что дает возможность заранее познакомиться с обитателями “Теремка”.

Сотрудники зоопарка без униформы и бейджев, но выглядят опрятно. Они рады рассказать про своих питомцев, но при большом количестве народа просто не успевают уделить всем достаточно времени. Возможно в выходные дни стоит увеличить количество персонала.

В отличие от “Енотии” животных здесь значительно меньше, хотя и достаточно для такой небольшой территории. Зато ребенок успевает пообщаться со всеми животными и уходит полностью довольным. Порадовало посещение зоопарка и наших агентов - особенно их впечатлили рептилии и енот, у которого есть даже собственный Инстаграм.

Вот что посетители пишут о “Теремке”:

— О это место БЕЗ СОМНЕНИЙ стоит посетить всей семьей! Море хорошего настроения гарантировано. Много разных животных которых можно подойти потрогать, погладить и покормить. Даже рядом посидеть с ними в клетке можно. Забавно было когда маленький поросюшка бегал прямо в зале, и такая банда маленьких детей пытающихся от него не отставать. Хочу прийти к вам еще. Большое спасибо директору и работникам зоопарка за такое маленькое счастье людям.

— Божечки мои:) сегодня и мы посетили столь замечательное место. Не то что ребенок был в восторге, но и я сама. Животные чистенькие, запаха нет. Все зверьки доброжелательные:) Поразили енотики. Такие классные. Персонал очень добрый,все нам объяснил. Мы были единственные посетители,может и к лучшему,так как доче 1,7 и ей удалось с полным желанием все исследовать и всех изучить. Девушка,нам провела мини экскурсию. Видно,что человек любит не только свою работу,но и всех животных в целом!.

Справка

Агентство стратегического маркетинга Spezia www.asm-spezia.ru специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований, а также предоставляет маркетинговые услуги на аутсорсе. "Тайный покупатель" является одной из ключевых услуг агентства. Активная работа над развитием направления и штат профессиональных сотрудников позволяет проводить проверки, как на территории Алтайского края, так и по всей России.

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