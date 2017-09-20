​Театр.doc показал в Барнауле спектакль "Правозащитники"

Впервые в Барнауле гастролировал московский Театр.doc. В Доме актёра на Алтае, показали спектакль "Правозащитники".

Театр.doc — независимый российский театр. На его сцене родился театральный документализм, здесь впервые начали работать в жанре verbatim, когда спектакль полностью состоит из реальных монологов или диалогов обычных людей, которые пересказывают актёры.



"Здесь нельзя сфальшивить, — говорит один из режиссёров спектакля, актриса театра и кино Ольга Лысак. — На наших спектаклях можно в зале увидеть прототип героя. Он выйдет на поклон в конце показа. Наши герои не выдуманы, а ситуации не смоделированы. Поэтому нельзя врать вообще. Мы — театр в котором не играют".

"Правозащитники" — документальный спектакль о тех, кто защищает права людей, попавших в беду. Их вносят в списки иностранных агентов, записывают в русофобы, называют шушерой и призывают расстрелять за ненадобностью. Но они все равно идут туда, где людям тяжело и даже невыносимо, полностью забывая о себе. Не за деньги. И даже не за идею.

Спектакль рассказывает о том, как они это делают — как таскаются по тюрьмам, не спят ночами, отвечая на бесконечные звонки, возятся с бесконечными бумагами (впрочем, "все эти бумаги — о людях"), выгорают почти полностью, перестают надеяться, радуются маленьким победам, пьют "за всё хорошее". И, самое главное, "Правозащитники" рассказывают, почему, несмотря на все трудности, эти люди продолжают помогать другим людям. Потому что им до всего есть дело и потому что "кто если не я". Все герои спектакля реальны, большинство живы, продолжают работать и приходят на спектакли в Doc.

Каждой постановке театра предшествует период "охоты за реальностью" — многочисленные интервью, работа со свидетелями и участниками событий. По словам автора Анны Добровольской, эта работа заняла почти год. Трудность была и в том, что правозащитники — люди скрытные, вытянуть у них информацию сложно. Еще сложнее "сделать театр" из сухих свидетельских показаний, которые по сути своей антитеатральны.

Постановка посвящена прародителю правозащитного движения в России доктору Федору Газу, который приехал в страну, увидел, что никакой свободы и никаких прав у человека здесь нет, и всю свою жизнь положил на то, чтобы это исправить. Доктор Гааз жил в Москве на Малом Казенном переулке, дом 5, по соседству с Театром.doc.

Постановки Театра.doc всегда вызывают массу споров. Главный вопрос — нужен ли зрителю документальный, свидетельский театр, который представляет жизнь "во всей её некрасе" или искусство должно исключительно радовать и показывать вымышленный красивый мир. "К сожалению, самый кассовый театр одновременно и самый пошлый, — говорит Ольга Лысак. — Почему-то большинству нужен этот камедиклаб на сцене. Пусть нас рассудит история".

Несмотря на острые темы и громкие имена спектакль нельзя назвать политическим. Споров о государстве после показа не возникает. "Нет, нас не закидывают тухлыми яйцами и не обвиняют в инакомыслии, — говорит актёр Театра.doc Григорий Перель. — Обычно люди не знают историй, которые мы рассказываем, поэтому получается, что мы просто просвещаем народ, что в нашей стране есть и вот такая жизнь".

Doc уехал, но обещал вернуться с другими проектами. Возможно, это будет откровенный спектакль "24+. Возрастное ограничение".

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Станислав Хазиев.