Театр.doc впервые приедет в Барнаул с гастролями

18 сентября Театр.doc впервые окажется в Барнауле. В Доме актёра покажут спектакль "Правозащитники".

Театр.doc — независимый российский театр. За 15 лет существования из авангардного подвала Театр.doc превратился в культурный феномен: именно здесь родился отечественный документальный театр, здесь впервые начали работать в жанре verbatim, здесь начинали многие звёзды российского современного театра и кино. Главное для Дока — это человек, его судьба и возможность существовать. Легитимизируя свидетельский театр, Док работаем с темами, которые важны для каждого, занимается социальной работой, исследует область экспериментального театра, создает площадку для молодых и талантливых.

"Правозащитники" — это документальный спектакль о тех, кто защищает наши права, когда мы в них уже сами перестаём верить. Их проклинают. Их работу не замечают. Их легко предают те, кому они помогли. Про них рассказывают небылицы и страшилки по телевизору. А они забывают о себе и идут туда, где трудно и порой невыносимо. И работают там. Почему? Что такое синдром выгорания, сколько овощей полагается на тюремный обед и что бывает, когда перестаешь отвечать на ночные звонки. Зрители увидят алфавит российских правозащитников: помощь отчаявшимся от А до Я.



Автор: Анна Добровольская

Актеры: Григорий Перель, Наргис Абдуллаева, Марина Клещева, Константин Кожевников, Ольга Лысак

Режиссеры: Ольга Лысак, Елена Гремина

Руководитель постановки: Михаил Угаров

Премьера спектакля состоялась 18 ноября 2016 года.

Место: Дом актёра на Алтае (ул. Толстого, 30)

Время: 19:00

Цена: 800 рублей.