Театр "Красный факел" привезёт в Барнаул психологическую драму

В июне стартуют обменные гастроли Молодежного театра Алтая и новосибирского государственного академического театра "Красный факел". Новосибирцы привезут в Барнаул психологическую драму "Тектоника чувств", а наши артисты представят публике "Факела" постановки по Чехову и Шварцу.

2 июня в 18:30 на сцене "Красного Факела" МТА представит спектакль заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Афанасьева "Вишнёвый сад" . "Почему именно это произведение? Потому что это классика, а значит, каждое прочтение этой пьесы — новая история, — говорит Сергей Афанасьев, — Лично мне она интересна еще и тем, что она сопереживает всем, кто живет в эпоху перемен. Пьеса словно отражает эти процессы и помогает их осмыслить. Кроме того, чеховское произведение не только актуально, оно еще и прекрасно – "Вишневый сад" обладает тем магическим зарядом, который помогает людям поверить в себя",



3 июня в 18:00 на сцене "Факела" — спектакль "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца. Давняя традиция МТА — предоставление возможности первых постановок молодым режиссерам. Вот и трагикомедия Шварца стала дебютной режиссерской работой на театре известного артиста театра и кино Ивана Стебунова.

Первый опыт оказался удачным: по итогам голосования, проведенного театром, этот спектакль назван лучшей премьерой 2016 года.

Ответный визит краснофакельцев состоится 15 и 16 сентября. Прославленный театральный коллектив представит нам спектакль "Тектоника чувств" по пьесе классика французской драматургии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Сергея Чехова. Тонкая психологическая драма рассказывает о том, что такое истинная любовь, и о том, к чему может привести неосторожное обращение с нежными чувствами.

"Гостей вечера ждут оригинальная трактовка популярной французской пьесы, остроумные и изящные диалоги, истинный драматизм и накал страстей, погружение в глубины человеческой психологии и, конечно, великолепная игра артистов, роль каждого из которых можно смело назвать бенефисной" — говорят в краевом театре драмы.

О начале продаж билетов на сентябрь будет сообщено дополнительно.



Фото Фрола Подлесного, red-torch.ru