Театр на воде: барнаульцы будут смотреть спектакли во время прогулок на теплоходе

24 июня "Драма" запускает новый проект "Театр на воде". Теперь барнаульцы смогут встретиться с артистами и увидеть спектакли театра во время прогулок на теплоходе.

"Как известно, в летний период мы уходим в отпуск, — говорят в театре, — Но нам настолько не хочется так надолго расставаться с дорогими зрителями, что мы решили сделать им и себе подарок".

Первая такая встреча состоится уже 24 июня. Актриса Галина Зорина покажет на теплоходе моноспектакль, созданный по книге Эдит Пиаф "Моя жизнь". Все сложные, увлекательные, веселые и трагические события жизни одной из талантливейших певиц мира — в одной постановке одной яркой артистки.

Приобрести билеты можно в кассе Речного вокзала, анонсы новых театральных программ — ждите в нашей "Афише".