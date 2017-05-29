​Театр-студия "Розовый балет" откроет в Барнауле площадной балаган

28 мая театральная студия "Розовый балет" представила спектакль-концерт "Городок в табакерке". Постановка основана на песнях Александра Вертинского. Этим летом студия планирует устраивать уличные представления.

Премьера спектакля состоялась в декабре 2016 года, с участием актёров театральной мастерской "Homo Artisticus" АлтГУ. На этот раз в постановке участвовал новый состав студии – актёры детской театральной студии "Образ" и "Розового балета", из четырнадцати актёров пятеро – новички.



Студия существует с 2009 года под разными названиями. "Розовым балетом" театр стал называться всего месяц назад, набрав новый состав. Неизменным остался режиссёр – Евгений Егофаров, актёр театра кукол.

Все актёры – любители, ребятам от 15 до 23 лет. "В нашем театре собрались люди, которые ищут себя, хотят проявить себя творчески, – говорит Виктория Мощенских, педагог студии "Образ". – Кто-то хорошо поёт, кто-то танцует, кто-то играет на музыкальных инструментах. Исходя из наших умений и строится спектакль". То, что все участники разные, отражено и в названии студии: "Розовый балет – это сорт фиалок. Наш коллектив – как цветник, где каждый цветок уникален, по-своему окрашен!.

Евгений Егофаров миссию театральной студии видит в том, чтобы зритель отдохнул от внешнего мира, посвятив хоть полчаса искусству. "Задача наша: собрать творческую молодёжь, открытую, без снобизма и пафоса, чтобы вместе ставить спектакли, создавать музыку, писать книги", – говорит он.

Сейчас актёры планируют постановку следующего большого спектакля – гоголевского "Вия". В мистическом спектакле будут задействованы не только актёры, но и куклы. Но это только планы, а в ближайшее время, летом, барнаульцы смогут увидеть "Розовый балет" на улицах города. Артисты представят публике "Корабль дураков" по мотивам новеллы Себастьяна Бранта в формате уличного балагана. "Ребята собираются выйти на улицу и немного подурачиться, продолжить скоморошью традицию", – рассказывает Ольга Никитина, сценограф и костюмер студии. Насчёт зрителей они не переживают: "Было бы что играть, а зрителя своего мы найдём!".

Режиссёр не собирается ставить авангардные спектакли. Говорит, что нет задачи создавать новое искусство и увековечивать свое имя, просто хочет, "чтобы жизнь не зря прошла".

Конкретной даты спектаклей ещё нет – артисты учатся и работают, и, лишь найдя свободное время, будут репетировать для души. «Это наше хобби. Кто-то по вечерам играет в "Мафию", кто-то дегустирует пиво – а мы ставим спектакли", – делится Егофаров.

Вход на спектакли свободный, режиссёр пригласил желающих присоединиться не только в качестве зрителей, но и в качестве актёров.

Текст и фото: Оксана Килина.