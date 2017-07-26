​Тимати пригласил барнаульцев на кастинг в новое шоу ТНТ

Начался прием заявок для участия в новом музыкальном шоу ТНТ "Песни". С 17 августа по 4 сентября в городах России пройдут прослушивания.

Этот проект создают два самых мощных музыкальных лейбла России — MALFA и Black Star и два самых авторитетных продюсера — Тимати и Максим Фадеев.



Барнаульцы и жители края могут принять участие в кастинге в Новосибирске, которые состоятся 26 и 27 августа. Чтобы попасть на прослушивание, достаточно заполнить заявку на сайте телеканала. Участие в шоу ТНТ "Песни" — шанс для никому неизвестного исполнителя стать звездой мирового уровня.

Максим Фадеев, продюсер:

"Песни" — это настоящая история, в отличие от музыкальных постановочных проектов на других каналах. Альтернативы этому шоу нет. На российском телевидении существуют десятки музыкальных проектов, но куда пропадают их артисты после финала? Приходи на прослушивание, спой мне одну песню, и я изменю твою жизнь навсегда.

Тимати, певец, продюсер:

Я расскажу вам о прошлом артистов Black Star. Егор Крид был простым парнем из Пензы, а L’One жил на съёмной квартире в Алтуфьево. Теперь каждый из них собирает стадионы. Мой путь от записи демки до сольного концерта в Олимпийском занял 15 лет. У тебя есть шанс сделать это быстрее.

Фото: пресс-служба ТНТ.