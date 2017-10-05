Топ-6 барнаульских кофеен для промозглой осени

На фоне участившихся открытий и закрытий заведений общепита в Барнауле наиболее "стабильными", пожалуй, остаются кофейни. Многие из них имеют постоянных посетителей. Если вы еще не нашли местечко, где можно угоститься и посидеть в тепле — самое время определиться.
Sweeter
Кофейни
Sweeter редко пустуют,
а горожане тепло отзываются
о местной кухне, авторских напитках и
уютном интерьере.
В отзывах
пишут:
"здесь как
дома". К
осени сеть подготовилась
основательно и с
начала сентября запустила
сезонное
меню. Из напитков теперь можно попробовать
грушевый раф, тыквенный
раф и витаминный латте, взвары
и "шипучий" тренд сезона — горячие
лимонады. Есть и новые блюда: грибные
пасты (с лисичками и моховиками), тыквенные
и свекольные салаты, необычный соус
из черноплодной рябины.
А также свежие
десерты и
выпечка,
за которую Sweeter хвалят особенно
часто.
"У Лакомки"
Просторная кофейня в центре города с мягкими креслами, ненавязчивой музыкой и чуть более навязчивым пением канареек. Это место барнаульцы тоже любят: особо отмечают европейскую атмосферу, изысканную сервировку, разнообразное меню и быстрое обслуживание. В ненастную погоду сюда стоит зайти, чтобы купить согревающий напиток в банке (имбирно-клубничный, малиново-ежевичный, смородиновый, облепиховый или вишневый), белый и красный глинтвейны, авторские чаи. К ним подают десерты, например бельгийские вафли и шоколадные кексы. Ближе к зиме кофейня представит новое, еще более "теплое" меню.
"Центральная"
В этой кофейне сложно найти уединенное и тихое место, а в час пик — даже свободный столик. Зато здесь внушительные фирменные завтраки, частое обновление меню и, наверное, самая красивая подача в городе. Для желающих согреться в "Центральной" представлена широкая линейка кофе и чая, алкогольные и безалкогольные глинтвейны. Из ожидаемых "горячих" новинок — какао с горьким шоколадом и апельсином, цветочный раф, брусничный сбитень. Сейчас кофейня готовит новый вариант основного меню, который запустят в ноябре.
Coffee, please
Все три кофейни этой сети находятся в центре города и при этом сохраняют тихую, спокойную атмосферу. Здесь точно получится побеседовать с другом, устроить свидание или почитать книгу. И согреться: с середины сентября в Coffee, please подают безалкогольный яблочный глинтвейн, брусничный чай, сырный, тыквенный латте и латте "соленая карамель". Из десертов точно заслуживает внимания фирменный ягодный пирог, а из основного осеннего меню — новый салат "Алтайский" с печенью.
Traveler's Coffee
Качественный кофе — главный повод, по которому барнаульцы заходят в Traveler's (по некоторым оценкам на flamp.ru, он самый вкусный в городе). Есть здесь и согревающие безалкогольные глинтвейны, и линейка фирменного чая, и приятные осенние десерты (в частности, шоколадный фондан). Но особенно гостям заведения нравятся рафы — пряный, соленый, с орехами и медом. На следующей неделе для них появятся новые вкусы (обещают много), а также какао — банановый и кокосовый.
FreeMan's
Небольшой кофе-бар у ЦУМа, особенно популярный у студентов. Сначала у FreeMan's была только точка с кофе навынос, но в марте появилось новое помещение, со столиками и расширенным меню. Удачные десерты здесь — это торт "Три шоколада", ягодная панна котта и теплый брауни с мороженым. Ассортимент напитков (в баре есть кофе, милкшейки, лимонады, какао, чай) через неделю пополнится теплыми осенними новинками. Обещают раф "Ягодный чизкейк", раф "Марципан", латте с нутеллой, эспрессо с вишневым соком и специями, а также "бабушкин" чай с малиной.