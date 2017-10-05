Топ-6 барнаульских кофеен для промозглой осени

На фоне участившихся открытий и закрытий заведений общепита в Барнауле наиболее "стабильными", пожалуй, остаются кофейни. Многие из них имеют постоянных посетителей. Если вы еще не нашли местечко, где можно угоститься и посидеть в тепле — самое время определиться.

Sweeter



Кофейни Sweeter редко пустуют, а горожане тепло отзываются о местной кухне, авторских напитках и уютном интерьере. В отзывах пишут: "здесь как дома". К осени сеть подготовилась основательно и с начала сентября запустила сезонное меню. Из напитков теперь можно попробовать грушевый раф, тыквенный раф и витаминный латте, взвары и "шипучий" тренд сезона — горячие лимонады. Есть и новые блюда: грибные пасты (с лисичками и моховиками), тыквенные и свекольные салаты, необычный соус из черноплодной рябины. А также свежие десерты и выпечка, за которую Sweeter хвалят особенно часто.



"У Лакомки"

Просторная кофейня в центре города с мягкими креслами, ненавязчивой музыкой и чуть более навязчивым пением канареек. Это место барнаульцы тоже любят: особо отмечают европейскую атмосферу, изысканную сервировку, разнообразное меню и быстрое обслуживание. В ненастную погоду сюда стоит зайти, чтобы купить согревающий напиток в банке (имбирно-клубничный, малиново-ежевичный, смородиновый, облепиховый или вишневый), белый и красный глинтвейны, авторские чаи. К ним подают десерты, например бельгийские вафли и шоколадные кексы. Ближе к зиме кофейня представит новое, еще более "теплое" меню.

"Центральная"

В этой кофейне сложно найти уединенное и тихое место, а в час пик — даже свободный столик. Зато здесь внушительные фирменные завтраки, частое обновление меню и, наверное, самая красивая подача в городе. Для желающих согреться в "Центральной" представлена широкая линейка кофе и чая, алкогольные и безалкогольные глинтвейны. Из ожидаемых "горячих" новинок — какао с горьким шоколадом и апельсином, цветочный раф, брусничный сбитень. Сейчас кофейня готовит новый вариант основного меню, который запустят в ноябре.

Coffee, please

Все три кофейни этой сети находятся в центре города и при этом сохраняют тихую, спокойную атмосферу. Здесь точно получится побеседовать с другом, устроить свидание или почитать книгу. И согреться: с середины сентября в Coffee, please подают безалкогольный яблочный глинтвейн, брусничный чай, сырный, тыквенный латте и латте "соленая карамель". Из десертов точно заслуживает внимания фирменный ягодный пирог, а из основного осеннего меню — новый салат "Алтайский" с печенью.

Traveler's Coffee

Качественный кофе — главный повод, по которому барнаульцы заходят в Traveler's (по некоторым оценкам на flamp.ru, он самый вкусный в городе). Есть здесь и согревающие безалкогольные глинтвейны, и линейка фирменного чая, и приятные осенние десерты (в частности, шоколадный фондан). Но особенно гостям заведения нравятся рафы — пряный, соленый, с орехами и медом. На следующей неделе для них появятся новые вкусы (обещают много), а также какао — банановый и кокосовый.

FreeMan's

Небольшой кофе-бар у ЦУМа, особенно популярный у студентов. Сначала у FreeMan's была только точка с кофе навынос, но в марте появилось новое помещение, со столиками и расширенным меню. Удачные десерты здесь — это торт "Три шоколада", ягодная панна котта и теплый брауни с мороженым. Ассортимент напитков (в баре есть кофе, милкшейки, лимонады, какао, чай) через неделю пополнится теплыми осенними новинками. Обещают раф "Ягодный чизкейк", раф "Марципан", латте с нутеллой, эспрессо с вишневым соком и специями, а также "бабушкин" чай с малиной.