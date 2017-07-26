​Топ-5 фильмов августа, которые нельзя пропустить

Отечественный хоррор про классика литературы, долгожданная экранизация Стивена Кинга и возвращение Терминатора - рассказываем, какие фильмы нужно обязательно посмотреть в кинотеатрах в августе.

С 3 августа



Тёмная башня



Режиссёр: Николай Арсель. США, 2017.

Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону - мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн - единственный, кому под силу остановить Человека в черном.

Главные роли сыграли Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи. Фильм снят по мотивам восьмитомного цикла романов Стивена Кинга "Тёмная башня" (1982-2012), на написание которого автора вдохновила (кроме всего прочего) поэма Роберта Браунинга "Чайльд-Роланд дошёл до Тёмной Башни". Цикл объединяет несколько разных жанров - от вестерна до фэнтези.

С 10 августа

Валериан и город тысячи планет



Режиссёр: Люк Бессон. Франция, 2017.

Люк Бессон всегда мечтал снять фильм по французским комиксам "Валериан и Лорелин". Он задумал его еще 20 лет назад, но техника не позволяла ему осуществить всё, что хочется. Первый сценарий "Валериана" он выбросил, после того как посмотрел "Аватар".

Действие "Валериана" происходит в 2700 году. Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук.

С 17 августа

Телохранитель киллера



Режиссёр: Патрик Хьюз. США, 2017.

В фильме потрясающий актерский состав, на который стоит посмотреть: Гари Олдман, Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек.

Рейнольдс играет телохранителя. Его нанимает на работу киллер (Сэмюэл Л. Джексон), которого все мечтают убить. Вопрос в том, что телохранитель и сам мечтает пришить этого гада. Но работа - есть работа. Враги вынуждены объединиться, чтобы выжить. Однако их методы и принципы в корне разятся. И это очень смешно. Еще смешнее, если на минуту представить, что один из них Дэдпул, а второй Ник Фьюри. Фильм имеет ограничение 18+.

С 24 августа

Терминатор 2: Судный день



Режиссёр Джеймс Кэмерон. США, Франция, 1991.

Мы все, конечно, помним этот сюжет. Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор, женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. У Сары родился сын Джон. Из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор, способный принимать любое обличье. Его цель - уничтожение Джона Коннора. Но на помощь мальчишке приходит перепрограммированный терминатор предыдущего поколения. Киборги вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.

С культового кино 1990-х стряхнули пыль, отреставрировали и конвертировали в 3D-формат. При этом фильм ничуть не потерял своей актуальности. А спецэффекты до сих пор завораживают.

С 31 августа

Гоголь: Начало



Режиссёр: Егор Баранов. Россия, 2017.

Что если все, о чем писал Гоголь, он видел наяву? Действие фильма разворачивается в 1829 году. Юный Николай Гоголь пробует писать, но сжигает все работы, думая, что он бездарность. Судьба сводит его со знаменитым следователем Яковом Гуро, который направляется из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях, происходящих в Полтавской губернии близ небольшого села Диканька. Гоголь уговаривает Гуро взять его с собой. Там Гоголю предстоит вступить в схватку с нечистой силой и написать одну из самых удивительных книг русской литературы.

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц, Евгений Стычкин, Ян Цапник, Сергей Бадюк. Подробнее о фильме читайте здесь.