Топ-6 фильмов июля, которые нельзя пропустить

В июле киноманов ждет новый Человек-паук и девятая истории о войне обезьян и людей, а также скандальная премьера "Кинотавра" и очередной отечественный мультфильм про древних героев Руси. Самое интересное - в нашем обзоре.

С 6 июля



Человек-паук: Возвращение домой





Питер Паркер возвращается домой после встречи с легендарной командой Мстителей и старается жить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Однако, Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что он настоящий супергерой.

19-летний Том Холланд – самый молодой актер, играющий Человека-паука. Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду было 25 и 26 лет соответственно, когда они были взяты на роль этого супергероя. Согласно сюжету фильма Паркеру около 15 лет.

США, 2017. Режиссёр Джон Уоттс В ролях: Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу.

Сказ о Петре и Февронии





Отважный воин Петр выходит на бой со злодеем, который захватил власть в Муромском княжестве. Враг побеждён, но ядовитая кровь колдуна отравляет героя. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

Россия, 2017. Режиссёры Юрий Рязанов и Юрий Кулаков. В ролях: Владислав Юдин, Юлия Горохова, Иван Охлобыстин, Владимир Антоник, Константин Карасик, Виктор Вержбицкий, Диомид Виноградов, Вадим Медведев.

С 13 июля

Планета обезьян: Война





Это будет уже девятый фильм франшизы. Армия обезьян вынуждена вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле - люди или обезьяны.

США, 2017. Режиссёр Мэтт Ривз. В ролях: Энди Серкис, Тоби Кеббелл, Джуди Грир, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Тай Олссон, Амайя Миллер.

Блокбастер





Лизе опостылела ненавистная работа и постоянно изменяющий бойфренд, она доведена до нервного срыва. Девушка садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у плохо соображающей грабительницы Наташи. Фильм основан на реальных событиях из криминальной хроники.

Премьера фильма прошла 8 июня на фестивале «Кинотавр», и он сразу попал в центр скандала. Режиссёр Роман Волобуев отказался от своей работы из-за конфликта с продюсерами, которые сделали итоговый монтаж отснятого материала самостоятельно, без учета мнения автора.

Россия, 2017. В ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова.

С 20 июля

Дюнкерк





Военная драма расскажет историю чудесного спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

В этом фильме с режиссером снова работала его легендарная команда: Ханс Циммер (композитор), Хойте ван Хойтема (оператор), Нэйтан Краули (художник-постановщик), Джон Папсидера (ассистент, ведающий подбором актёрского состава).

США, Великобритания, Франция, Нидерланды, 2017. Режиссёр Кристофер Нолан. В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Гарри Стайлс, Джеймс Д’Арси, Брайан Вернел.

С 27 июля

Взрывная блондинка





Агент Лоррейн Бротон - настоящий бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величестваю. Она не просто мастер шпионажа, она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. Бротон отправляется в Берлин с целью вернуть бесценное досье и вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

США, 2017. Режиссёр Дэвид Литч. В ролях: Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан. Режиссёр Дэвид Литч. В ролях: Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан.

Фото: www.kinopoisk.ru.