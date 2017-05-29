Топ-7 фильмов июня, которые нельзя пропустить

Перезагрузка "Спасателей Малибу", новые "Трансформеры", отечественная вариация на тему Анны Карениной и другие фильмы, которые стоит посмотреть в июне.

С 1 июня



Чудо-женщина





США, 2017

Режиссёр: Пэтти Дженкинс

Галь Гадот играет Диану, принцессой амазонок, которая живет на огражденном от внешнего мира райском острове. Однажды там терпит крушение американский пилот и рассказывает Диане о серьезном конфликте, бушующем в мире. Воительница покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти и найдет свое истинное предназначение.

Спасатели Малибу





США, 2017

Режиссёр: Сет Гордон

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж под угрозой. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио, Келли Рорбах.

С 8 июня

Мумия





США, 2017

Режиссёр: Алекс Куртцман

Посреди пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. События фильма происходят в Египте после фильма «Мумия возвращается» (2001). В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон.

Анна Каренина. История Вронского





Россия, 2017

Режиссёр: Карен Шахназаров

События фильма разворачиваются в 1904 году, во время русско-японской войны в Маньчжурии. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, - граф Вронский, - тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.

В ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл Гребенщиков, Макар Михалкин, Татьяна Лютаева.

Его собачье дело





США, 2017

Режиссёры: Марк Каллен, Робб Каллен

Профессиональная и личная жизнь главного героя, которого играет Брюс Уиллис, пошла под откос, когда его пса Бадди похищает группа бандитов. Чтобы вернуть питомца, частный детектив соглашается выполнять требования преступников. Но пока он занят возвращением друга, по его следам идут двое суровых парней из Самоа, подручные ростовщика, которому герой задолжал деньги.

С 15 июня

Синяя бездна





Великобритания, 2017

Режиссёр: Йоханнес Робертс

Лиза и ее сестра Кейт отдыхают на солнечных пляжах Мексики, они решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час.

21 июня

Трансформеры. Последний рыцарь





США, 2017

Режиссёр: Майкл Бэй

Оптимус Прайм исчез, а люди ведут войну с Трансформерами. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.