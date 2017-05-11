​Топ-5 фильмов несравненного Дэвида Линча

21 мая на малые экраны выйдет третий сезон культового сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Его картины невозможно спутать ни с чьими другими: они не просто пугают, а словно гипнотизируют. Сюрреализм, абсурд и страсть к физиологии, доведенные до апогея. «Афиша.Алтапресс» представляет пять фильмов великого режиссера, стоящие вашего внимания.

Голова-ластик (1976)



Дебютный фильм Линча. Но он производит тот же эффект, что и другие его шедевры: зритель недоумевает, что вообще творится на экране, но все же полностью очаровывается происходящим.

Это история о странной паре, живущей в наполненном «загробными» звуками городе и воспитывающей ребенка-уродца. Сам Линч назвал картину «сон о темных и тревожных вещах». И, если вспомнить некоторые сцены, например, танцующую в дожде из падающих эмбрионов Мэрилин Монро, то это будет сон о вещах еще и отталкивающих и отвратительных, в духе особой линчевской «антиэстетики».

Визуальные эффекты картины поразили аудиторию: никто не мог понять, как Линч добился такой естественности при ограниченных технических возможностях. Но режиссер до сих пор не хочет раскрывать профессиональные секреты: он уверен, что кино только теряет при попытке его разъяснять.

Картина не вышла в широкий прокат, но принесла известность своему создателю и пользовалась большим успехом в независимых кинотеатрах. А спустя более 20 лет фильм попал в десятку лучших кинодебютов в истории.

Человек-слон (1980)



Четыре года спустя после «Головы-ластика» Линч снял драму с Энтони Хопкинсом в одной из главных ролей. Она построена на реальных событиях и сюжете одноименной книги Фредерика Тривза и частично - книги Эшли Монтегю «Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве».

Абстрактный, почти потусторонний мир «Головы-ластика» режиссер сменил на конкретную эпоху (события развиваются в Англии XIX века), но внимание к отталкивающей физиологичности и любовь к черно-белой пленке остались.

Главный герой, прототипом которого стал реальный человек Джозеф Меррик (в фильме его зовут Джоном), страдает редкой болезнью, которая деформировала все его тело и превратила в страшного монстра. Жить с такой внешностью он может, только подавшись в цирк уродцев, где с ним обращаются как с животным. Но однажды герой попадает в больницу к доктору Тривзу (его сыграл Энтони Хопкинс), сумевшему разглядеть за пугающей оболочкой тонкого и благородного человека.

«Человек-слон» - это не картина о внешних человеческих уродствах, а об уродствах моральных. И о том, что внешнее и внутренне не всегда одно и то же.

Синий бархат (1986)





Детективная, мистическая и эротическая картина получила свое название от томного шлягера Бобби Винтона «Синий бархат»: «она была одета в синий бархат, но еще синее была ночь…». В фильме песню исполняет одна из главных героинь - загадочная певица ночного клуба, в чью личную жизнь случайно впутался чрезмерно любознательный юноша Джеффри Бомон.



История начинается с того, что вернувшийся в родной город Джеффри находит в поле человеческое ухо. «Ухо – часть головы. И через него можно проникнуть прямо в человеческий разум, так что оно было идеальным вариантом», - так Линч о том, почему картина начинается со столь странного происшествия.

«Синий бархат» - фильм о том, что находится по ту сторону видимой реальности. Если присмотреться, увидишь, как орудуют силы зла: а чтобы не попасться, лучше подсматривать, как и делал герой фильма в одной из самых узнаваемых сцен, спрятавшись в шкафу в чужой квартире.

Шоссе в никуда (1997)



Своеобразная квинтэссенция творчества Дэвида Линча. Завораживающая головоломка без начала и конца, замыкающаяся сама на себе. Разговаривать по телефону с человеком, одновременно находящимся перед тобой и в твоем собственном доме, убить жену и впервые узнать об убийстве, посмотрев неведомо откуда появившуюся видеозапись, - эти и многие другие загадочные вещи происходят в картине.

Этот фильм сам Линч определил как «историю об убийце-шизофренике с большим количеством участников, рассказанную с различных точек зрения этими же участниками». А «вдохновили» режиссера на картину знаменитый убийца О. Джей Симпсон и название рассказа Барри Джиффорда «Шоссе в никуда». «Я обожаю сочетание этих двух слов», - сказал как-то Линч.

Внутренняя империя (2006)





Кино о съемках кино по старинной цыганской легенде, вдохновленное Польшей и снимающееся в Голливуде, роман на съемочной площадке, неожиданно всплывшее убийство в бэкграунде - вот главные смысловые точки, удерживающие шаткое, но страшное и эффектное творение режиссера.

Картина, кажется, каждую секунду готова распасться на не связанные между собой сцены и жуткие видения. Так далеко в своих попытках испытать зрительское терпение Дэвид Линч еще не заходил. Зрители с большим упорством пытаются отыскать в фильме «ключи» и «знаки», которые хоть немного приблизят их к разгадке.

«Фильм - это фильм, в нем есть много абстракций и свой внутренний смысл, который не облечь в слова. Само кино - это прекрасный, совершенный язык, вполне годный для коммуникации. Каждый пусть найдет свой ответ», - говорит режиссер.

Лидия Желтова.

