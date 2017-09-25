Топ-6 фильмов октября, которые нельзя пропустить

В октябре кинозрителей ждет продолжение "Бегущего по лезвию", приключения Дэниела Рэдклифа в джунглях, детектив с Майклом Фассбендером и самая скандальная российская премьера - "Матильда". Рассказываем, что нужно обязательно посмотреть в кинотеатрах.

С 5 октября



Бегущий по лезвию 2049



Действие фильма разворачивается в 2049 году, через 30 лет после событий первой части. Мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Офицер полиции Кей призван держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Но случайно он становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера спецподразделения полиции, который бесследно исчез много лет назад.

В написании сценария принял участие Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года. Он же стал исполнительным продюсером фильма. Хронометраж "Бегущего по лезвию 2049" составит 2 часа 32 минуты, не считая еще 11 минут, отведенных на титры. Предыдущий фильм шел 1 час 57 минут.

Режиссёр: Дени Вильнёв. Великобритания, США, Канада, 2017

В ролях: Ана де Армас, Робин Райт, Дэйв Батиста, Джаред Лето, Райан Гослинг, Харрисон Форд, Маккензи Дэвис, Эдвард Джеймс Олмос, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс.

С 12 октября



Сделано в Америке



Фильм расскажет о реально существовавшем пилоте Барри Силе. Когда-то он был одним из самых молодых пилотов Боинга 747 в США. Но он слишком хотел красивой жизни, так что стал заниматься контрабандой кокаина. После того как Барри попал в тюрьму, к нему обратилось Управление по борьбе с наркотиками. Теперь он информатор, но, конечно, не желающий так просто покоряться судьбе и ведущий двойную игру.

Режиссёр: Даг Лайман. США, 2017.

В ролях: Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри Джонс, Лола Кёрк.

Аритмия



Олег - врач "скорой". Он знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное - его работа, остальное может подождать: семья, карьера, жизнь. Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или себя.

Еще при написании сценария Борис Хлебников и Наталия Мещанинова решили, что хотят снять кино, совместив жанровый сюжет с документальной эстетикой съемок и актерской игры, написать бытовые диалоги и поместить действие в абсолютно реальную среду.

Режиссёр: Борис Хлебников. Россия, 2017.

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко.

С 19 октября

Джунгли



Это история израильского путешественника-золотоискателя Йосси Гинсберга, которому пришлось выживать в полных опасностей лесах Амазонки, столкнувшись не только с коварной природой, но и с тёмными сторонами человеческой души.

Гинсберг - реально существующий человек, а в основу сценария положены его мемуары. Вместе с парой друзей и гидом Йосси отправился в рискованное путешествие, однако вскоре команда авантюристов поняла, что их проводник - совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Режиссёр: Грег МакЛин. Австралия, Колумбия, 2017.

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Лили Салливан, Ясмин Кассим, Томас Кречман, Алекс Рассел, Яцек Коман.

С 26 октября

Матильда



Последний русский император и знаменитая балерина. Страсть, которая могла изменить русскую историю. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но что будет если властитель империи полюбит танцовщицу.

В разработке принимали участие более 10 сценаристов, в том числе иностранных. В итоге автором стал лауреат премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" писатель Александр Терехов, успешно работающий в жанре мокументари. Известно, что на создание костюмов было потрачено свыше 17 тонн ткани, а суммарно было изготовлено 5 000 нарядов.

Режиссёр: Алексей Учитель. Россия, 2017.

В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин.

Снеговик



В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу.

Лента основана на седьмой книге из цикла детективов о старшем инспекторе убойного отдела полиции Осло Харри Холе (Майкл Фассбендер). Он был известен своим пристрастием к выпивке. Он расследует исчезновение молодой женщины, и уже потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

Исполнительным продюсером фильма стал Мартин Скорсезе. Режиссёр: Ребекка Фергюсон, Томас Альфредсон. Великобритания, Швеция, США, 2017.

В ролях: Майкл Фассбендер, Хлоя Севиньи, Вэл Килмер, Давид Денсик, Дж.К. Симмонс, Джеми Клейтон.

Фото: kinopoisk.ru.