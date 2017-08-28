​Топ-5 фильмов сентября, которые нельзя пропустить

Еще одна экранизация Стивена Кинга, независимое кино, которое пытается совершить революцию, и продолжение успешного английского, но теперь американского боевика, а также триллер и еще один триллер.

С 7 сентября



ОНО Часть 1: Клуб неудачников

Жанр: ужасы, триллер.

Режиссер: Энди Мускетти. США, 2017



«Оно» - это вторая экранизация бестселлера Стивена Кинга. Первая вышла 27 лет назад в виде мини сериала и стала культовой. 1989 год. В небольшой городке Дерри, штат Мен, появляется загадочное существо, способное принимать любые формы и умертвляющее детей. Семеро ребят решают расследовать эти загадочные убийства. Им придется противостоять ужасному клоуну Пеннивайзу, который черпает силу из страха, ненависти и отчаянья. По ходу действия, «неудачники» понимают, что их союз, это нечто большее, чем просто детская дружба. Им не могут помочь взрослые, которые отказываются верить, что Оно это не человек.

Фильм представляет собой экранизацию первой части романа и уже был обласкан самим Кингом после спецпоказа. Сомневаться в выборе режиссера также не приходится, у аргентинца Энди Мускетти уже есть опыт в постановке триллеров. Роль клоуна Пеннивайза исполнил Билл Скасгард, который в полном гриме доводил детей на съемочной площадке до истерики и на экране должен оказаться не хуже Тима Карри из версии 1990 года.

Удача Логана

Жанр: комедия

Режиссер: Стивен Содерсберг. США, 2017



Вас уволили с работы? Самое время что-нибудь украсть! Двое братьев, решают организовать ограбление в Северной Каролине, где проходят ежегодные гонки NASCAR и быстренько собирают команду настоящих профессионалов, способных провернуть такую аферу. Удачи, Логаны!

В фильме потрясающий актерский состав. Райли Кио, покрашенный в блонд Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Кэти Холмс, Кэтрин Уотерстон, Сет Макфларлейн, Себастьян Стэн и Хилари Суонк.

В случае кассового успеха, «Удача Логана» станет моделью для авторских проектов, чьи создатели больше не хотят выглядывать из-под студийных крыльев. Содерсберг за счет продаж фильма за рубеж и для телевиденья, обошел голливудскую систему, оставив за собой полный контроль над фильмом. И все деньги тоже себе оставил.

С 14 сентября

мама!

Жанр: триллер

Режиссер: Даррен Аронофски. США, 2017



Безмятежное существование счастливых супругов (Дженифер Лоуренс и Хавьер Бардем) оказывается под угрозой, когда в их доме появляются незваные гости (Мишель Пфайффер и Эд Харрис). Главная героиня начинает видеть ужасные вещи и понемногу сходит с ума.

О фильме не известно практически ничего. Держать все в тайне – требование режиссера, который смог убедить Paramout не раскрывать деталей сюжета и запустить очень туманную рекламную компанию. Аронофски хочет, чтобы зрители были готовы к ужасу и знали, что им предстоит напряженное зрелище и острые ощущения. И прямо говорит, что в фильме гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд.

С 22 сентября

Kingsman: Золотое кольцо

Жанр: боевик, комедия, приключения

Режиссер: Мэтью Вон. Великобритания, США, 2017



Продолжение нашумевшего и крайне успешного комедийного боевика «Kingsman: Секретная служба». Штаб квартира Kingsman, была уничтожена очаровательной злодейкой Поппи. Члены элитного отряда Эггси, Рокси и Мерлин снова отправляются спасать мир. Kingsman также узнает о Statesman – своей американской версии, в ковбойских шляпах и джинсах. Они объединяются, чтобы противостоять общему врагу.

Новый «Kingsman» сделан по проверенному рецепту. Первая часть была образцом лихого несерьезного приключенческого фильма с тонной экшена и юмора. Она пришлась по вкусу зрителям и критикам и собрала внушительную кассу. «Kingsman» с самого начала заявил себя как стеб над шпионскими фильмами. Это дает право сценаристу и режиссеру творить на экране все, что пожелает буйная фантазия.

Мы увидим всех актеров из первой части: Тэрона Эджертон, Колина Ферта (сюрприз, Гарри все еще жив!), Софи Куксон, Марка Стронга и Майкла Кейна. К ним добавятся не менее знаменитые коллеги: Джулиана Мур, Хэлли Берри, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, и даже сам Элтон Джон.

С 28 сентября

Коматозники

Жанр: психологический триллер

Режиссер: Нильс Арден Оплев. США, 2017



Держите еще один сентябрьский триллер. «Коматозники» - сиквел одноименного фильма 1990 года, не известный широкому зрителю. Группа студентов-медиков, мучается извечным вопросом, есть ли жизнь после смерти, и решает выяснить это опытным путем. Они по очереди вводят друг друга на минуту-две-три (кто больше) в состояние клинической смерти.

Но нельзя так просто и без последствий заглядывать в потусторонний мир. Все оборачивается для молодых людей большими неприятностями. Их начинают преследовать загадочные и жуткие ведения, которые становятся угрозой их жизни. В ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс и Кифер Сазерленд, перекочевавший из оригинального фильма.

Анастасия Гамаюнова.