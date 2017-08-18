Топ-7 идей на выходные: куда пойти в Барнауле 19 и 20 августа

Танцы в Нагорном парке, эзотерика в планетарии, спектакль на "Спичке", уличные бои и не только. Рассказываем, куда пойти в Барнауле в эти выходные.

Всё и сразу

Самый старый парк Барнаула зовет горожан на танцы, квесты, мастер-классы, творческие встречи и экскурсии. И всё это — в один день! 19 августа "Центральный" отметит свой 131-й день рождения. Праздник начнётся в 10.00 и продлится до 19.00. Вход свободный.

Пляски на лестнице



20 августа в Нагорном парке устроят вечер танцев. Потанцевать в удовольствие в разных стилях, обменяться энергией и просто классно провести время на лестнице в Нагорный парк приглашает клуб FDS. "Нас будет легко найти — просто идите на звук любимых треков!" - говорят в студии. Начало в 17.00.

Главное — победа

19 августа на Речном вокзале состоится Чемпионат по уличному бою "Стрелка". Судья турнира определит победителя прямо в ринге. Принять участие могут все желающие. Площадь Баварина 2а, начало в 19.00. Стоимость билета — 200 рублей.

Философия на Сереброплавильном

20 августа в арт-пространстве "Спичка" покажут постановку по пьесе Эдварда Олби "Песочница". "Песочница" — это история о неограниченной свободе, о вечной жизни и бесконечных возможностях человека. Режиссер Евгения Роговая. Спектакль начнется в 18.00, стоимость билета 150 рублей.

Спортивное воскресенье

20 августа в футбольном манеже "Темп" устроят фестиваль вратарского искусства имени Владимира Грынгазова — советского и российского футболиста и лучшего вратаря РСФСР 1985-1986 сезонов, одного из героев алтайского футбола. Кроме соревнования по вратарскому искусству, гостей ждет эмоциональный и захватывающий конкурс пенальтистов, призы и подарки. Для того чтобы принять участие, нужно написать на адрес электронной почты surovcev45@mail.ru. Начало в 16.00.

Айвазовский в Барнауле

В Художественном музее до 27 августа работает выставка "Волны Черного моря". Она посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского и открывает зрителю подлинники двух легендарных пейзажей в авторском повторении: "Девятый вал" и "Феодосия в лунную ночь". Кроме того, в проект включили произведения других русских художников XIX – начала XX века, в каждом из которых в той или иной форме претворяется романтическая тема морской стихи. Стоимость билета 30 рублей.

Эзотерическое шоу

19 августа в планетарии покажут полнокупольное шоу "Самскара". Это произведение знаменитого цифрового художника Андроида Джонса в сотрудничестве с компанией Fulldome.pro и студией FulldomeLab. Шоу представляет собой потрясающее эзотерическое визуальное путешествие. Начало в 15.00, стоимость билетов 80-100 рублей.