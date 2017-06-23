Топ идей на выходные: куда пойти в Барнауле 24 и 25 июня

Единение славян и караоке-парад, турнир по стритболу и гуманоид-пати. Рассказываем, куда пойти в Барнауле в эти выходные.

Гуманоид-пати в батутном формате



В программе у ТЦ "Баламут": внеземное веселье, прыжки на батуте, танцы, диджей с марса, конкурсы, крутые призы и сюрпризы, "приятности" от Баламут-центра. Костюм робота, гуманойда, рептилойда, мутанта, йети и прочих существ приветствуется! Начало в 19:00. Стоимость билета 150-200 рублей.

Светодиодные шары на Сахарова



В субботу на площади Сахарова отпразднуют День молодёжи. Там устроят турнир по стритболу, летний кубок КВН и чемпионат России по автозвуку, откроют выставку военной техники и вооружения, запустят более 5000 светодиодных шаров в ночное небо и праздничный салют. Начало в 12.00. Вход свободный.





Раскрась свой мир

В тот же день в парке развлечений "Арлекино" пройдет "Фестиваль красок-2017". Команда профессиональных диджеев и саунд продюсеров PC Studio DJ group, блестящий макияж и свободный микрофон на ежегодном фестивале. Начало в 15:00. Вход свободный.

"Чайка"





24 и 25 июня в 18:00 Первая Театральная Студия покажет премьеру сезона — спектакль "Чайка" по мотивам пьесы А. П. Чехова. Режиссер – Анастасия Кузнецова. Начало в 18:00. Билеты 250 рублей.



День дружбы славян

25 июня в парке развлечений "Арлекино" будет День дружбы и единения славян. Гостей парка ждет веселая концертная программа и русские народные танцы. Начало в 14:00. Вход свободный.





Караоке в книге рекордов России

В воскресенье на парковке перед ТРЦ "Арена" состоится народный "Караоке-парад" — массовое исполнение песни барнаульского артиста Льва Шапиро "Самый лучший день". Это событие будет официально зафиксировано в "Книге рекордов России". Начало в 20:00. Вход свободный.

Эвита Коваленко