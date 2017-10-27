​Топ-6 кинопремьер ноября, которые нельзя пропустить

Приключения супергероев, фееричная экранизация Агаты Кристи, странный психотриллер и очередная история о славных битвах русских витязей. Рассказываем, какое кино нужно посмотреть в ноябре.

С 2 ноября



Тор: Рагнарёк



Режиссёр: Тайка Вайтити. США, 2017

В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч.

Действие фильма "Тор: Рагнарёк" разворачивается после событий, о которых рассказано в фильме "Мстители: Эра Альтрона" 2015 года. Тор возвращается в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности. Он обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее Рагнарёка, конца света, который ознаменует последнюю битву Асгарда и его окончательное падение. В попытке предотвратить это событие, Тор прибегнет к помощи своего товарища из Мстителей Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров - огненным демоном Суртуром.

С 9 ноября

Убийство в Восточном экспрессе



Режиссёр: Кеннет Брана. Мальта, США, 2017

В ролях: Дэйзи Ридли, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Круус, Джуди Денч, Кеннет Брана, Уиллем Дефо, Джош Гад, Люси Бойнтон, Марван Кензари.

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

С 16 ноября

Лига справедливости



Режиссер: Зак Снайдер. США, 2017

В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн.

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, несмотря на уникальный состав отряда супергероев - Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, - быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно. При работе над проектом, Зак Снайдер вдохновлялся фильмом "Семь Самураев" и серией комиксов "Новые Боги".

С 23 ноября

Коматозники



Режиссер: Нильс Арден Оплев. США, 2017

В ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд.

Психологический триллер "Коматозники" - сиквел одноименного фильма 1990 года, не известного широкому зрителю. Группа студентов-медиков, мучается извечным вопросом, есть ли жизнь после смерти, и решает выяснить это опытным путем. Они по очереди вводят друг друга на минуту-две-три (кто больше!) в состояние клинической смерти. Но нельзя так просто и без последствий заглядывать в потусторонний мир. Все оборачивается для молодых людей большими неприятностями. Их начинают преследовать загадочные и жуткие ведения, которые становятся угрозой их жизни.

Снеговик



Режиссёры: Ребекка Фергюсон, Томас Альфредсон. Великобритания, Швеция, США, 2017

Исполнительным продюсером фильма стал Мартин Скорсезе. В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон, Michael Yates, Ронан Вайберт, Дж.К. Симмонс, Вэл Килмер, Давид Денсик.

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Лента основана на седьмой книге из цикла детективов о старшем инспекторе убойного отдела полиции Осло Харри Холе (Майкл Фассбендер). Он был известен своим пристрастием к выпивке. Он расследует исчезновение молодой женщины, и уже потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

С 30 ноября



Легенда о Коловрате



Режиссёр: Иван Шурховецкий. Россия, 2017

В ролях: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин.

Действие фильма происходит в XIII веке, когда Русь была раздроблена. Вот-вот она падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа.