​Топ-3 книжных новинок августа. Что почитать в конце лета

Последний месяц лета многие используют для отпуска. Вот и в книжных издательствах не так много новинок, которые можно порекомендовать читателю для достойного завершения книжного лета. Но мы отыскали тройку экземпляров, которые порадуют барнаульского книголюба.

Лорен Вайсбергер. "Игра на вылет"



Вы наверняка читали или хотя бы смотрели экранизацию "Дьявол носит Prada". Так вот Лорен Вайсбергер – автор того самого романа, и у нее летом выходит новая книга. И если предыдущие романы, проданные в России тиражом больше полутора миллионов экземпляров, были посвящены миру моды и глянца, то новая книга проведет в закулисье большого спорта. Здесь тоже предостаточно гламура, селебрити, VIP-вечеринок и прочих атрибутов модной жизни.

Николас Спаркс. "Дважды два"

Если вам хочется провести лето не с шумными вечеринками, а в тихом семейном кругу, то роман Николаса Спаркса "Дважды два" станет хорошим спутником. Новая книга короля сентиментальной прозы – трогательная история об отце девочки, теряющем жену и работу. К слову, сам писатель – отец пятерых детей, так что в вопросах отцовско-дочерних отношений разбирается хорошо. Неизвестно, снимут ли по новому роману фильм, но наслаждаться другими экранизациями книг автора можно уже сейчас: "Спеши любить", "Дневник памяти", "Дальняя дорога" и еще десяток кинолент.

Людмила Петрушевская. "Странствия по поводу смерти"

Людмила Петрушевская любит говорить, что пишет всё, кроме доносов. В новой книжке доносов точно нет, но зато есть множество историй о нарушениях закона и преступлениях. Однако, так или иначе все сюжеты касаются вопросов любви, человечности и преодоления судьбы. Удивит знакомого с Петрушевской читателя и наличие под обложкой детектива и триллера – редких для автора жанров. Но выполнены они мастерски, недаром повесть "Странствия по поводу смерти" дала название всему сборнику.

Мария Криксунова.