​Топ-5 книжных новинок июля: что почитать в середине лета

Если вы снова и снова задаетесь вопросом, чем занять себя в летние вечера, советуем читать и рекомендуем лучшие книги июля.

Амос Оз. «Иуда»



В оригинале новая книга израильского писателя и одного из главных претендентов на Нобелевскую премию Амоса Оза названа «Евангелие от Иуды». Но стоит сказать, что религии в этом романе гораздо меньше, чем политики и философии. Главный герой, бывший студент, оставшийся без средств к существованию, находит идеальную работу: вести интеллектуальные беседы со стариком. В ходе этих бесед он открывает для себя многое о политике Израиля в 1959-60 годах, задумывается о предательстве и придумывает новую трактовку Распятия Иисуса. И все это происходит на фоне пейзажей Иерусалима, в котором витает отчаяние и еще видны следы войны.

Джон Гришем. «Информатор»

Произведения Гришема – мастера юридического триллера – переведены на 42 языка мира. Новый роман о расследовании сотрудников Комиссии по проверке действий судей США претендует на то, чтобы повысить число переводов этого автора. Главные герои по наводке таинственного информатора раскрывают самого коррумпированного судью в истории Штатов, а следом и всех связанных с ним преступников из структур власти, бизнеса и мафии. Что ж, Гришем точно знает, как рассказать о коррупции захватывающе.

Дмитрий Глуховский. «Текст»

Талантливый писатель талантлив во всем – доказывает читателям и критикам Дмитрий Глуховский. Автор популярной серии «Метро» и антиутопий написал реалистичный роман, за который уже успел получить похвалы от критиков. Многие из них сошлись во мнении, что современная действительность и есть свершившаяся антиутопия. Не думайте, что автор не смог придумать лучшего названия для кипы печатных листов и знаков, чем «Текст», – в этом зашифрован главный смысл романа. Жизнь современного человека происходит не в реальности, а в его телефоне: почте, соцсетях, видео, сообщениях, фото и истории браузеров. «Телефон – это я, захвати его и станешь мной». А вот что будет дальше, читайте в самом романе.

Роман Сенчин. «Срыв»

Если вы прежде не были знакомы с творчеством обладателя премии «Большая книга», то это издание – для вас. Первую часть книги составляет нашумевший роман «Елтышевы» – история семьи, уехавшей из города в деревню и потерявшей себя. Дальше идут повести, рассказы, мысли, истории из поездок, не нашедшие литературного воплощения персонажи реальной жизни. То, что пишет Сенчин, одни называют прозой жизни, другие – чернухой, а третьи – гротескным реализмом. Но и те, и другие признают талант остросоциального автора, который все же дает читателю надежду на выход из беспросветности.

Евгений Бабушкин. «Библия бедных»

Журналист и замглавреда «Сноба» – удивительно талантливый рассказчик, и его дебютная книга только укрепляет это убеждение. Остороумные, страшные, парадоксальные, ироничные и даже немного ернические рассказы, пьесы и сказки Бабушкина уложились в три части: «Ветхий завет», «Новый завет» и «Апокрифы». В последней части собраны очерки по мотивам мировой истории, щедро приправленные абсурдом, но поданные лаконичным и слегка озорным языком. Здесь и отсылки к кабаре Брехта и обэриутам, и доступность средневековой иконографии. В общем, полное соответствие названию.

Мария Криксунова.