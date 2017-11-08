​Топ-6 книжных новинок ноября. Что почитать в конце осени

Промозглый ноябрь - самое время залечь на уютный диван с книгой. Попутешествовать по космосу, научиться отличать фантастику от реальности и не забыть про столетие Великой революции. Рассказываем, какие книги вышли в этом месяце.

Гэвин Фрэнсис. ﻿"Путешествие хирурга по телу человека"



Для многих собственное тело остается неизведанной территорией. Все эти кости и мышцы, нейроны и синапсы - тёмный лес. Гэвин Фрэнсис приглашает читателя в путешествие по человеческому телу, рассказывая о его внутренней работе и о чудесах, которые в нем происходят. Автор опирается на свой опыт хирурга и семейного врача. Интересные клинические случаи тут сочетаются с эпизодами из истории медицины, философии и литературы, чтобы описать тело в болезни и здравии, в жизни и смерти ярче, чем мы можем себе представить.

Энди Вейер. "Артемида"

Артемида - единственный город на Луне. Здесь полно туристов, которые приносят немалый доход. Девушка-курьер Джаз мечтает купить лицензию лунного гида. Она берётся за любые поручения, включая смертельно опасные. Автор знаменитого "Марсианина" рассказывает о вероятном будущем, не таком уж далёком. Фирменный юмор и внимание к деталям гарантирована. «Артемида» - это невероятное приключение.

Джонатан Сафран Фоер. "Вот я"

Новый роман Фоера ждали более десяти лет. Это эпическое повествование, книга, претендующая на звание большого американского романа. Герои произведения - Джейкоб и Джулия - полжизни прожили в браке и родили трех сыновей. Разлад в этой семье - это не просто несчастье, это вселенская трагедия. Частная беда усугубляется глобальной - сильное землетрясение на Ближнем Востоке ведет к нарастанию военного конфликта. Рвется связь времен и связь между людьми - каждый оказывается наедине со своими страхами.

Марк Брейк, Джон Чейз. "Наука "Звёздных Войн"

"Звёздные войны" - это смесь научной фантастики и сказки. Здесь потрясающее разнообразие существ и технологий, уникальные возможности джедаев и тайна Силы. Но, может быть, кое-что из описанного основано на реальной науке, и некоторые из необыкновенных изобретений материализуются в нашем мире? Книга с научной точки зрения рассматривает разные вопросы о военных действиях, космических путешествиях и кораблях, инопланетных расах и многому другому.

Чайна Мьевиль. "Октябрь"

Мьевиль - троцкист и бывший член британской Социалистической рабочей партии. И хотя он прославился романами в стиле фэнтезийного стим-панка, его новая книга посвящена осмыслению событий Великой Октябрьской революции, когда за несколько месяцев на карте мира возникло первое социалистическое государство. Автор исследует это невероятное событие, рассказывает захватывающую историю, полную интриг и страстей, надежд и предательств, вдохновения и отчаяния.

Юрий Лужков. "Москва и жизнь"

Юрий Михайлович Лужков возглавлял Москве 18 лет. Это, безусловно, яркий и самобытный человек. С его именем связывают масштабные городские проекты: МКАД, многоуровневые парковки, Северная ТЭЦ, храм Христа Спасителя и многие другие. В своей книге Лужков местами с юмором, местами с грустью и даже болью рассказывает о своей судьбе, о друзьях и врагах и, конечно, о Москве, которая была ему бесконечно дорога. Автор делится впечатлениями и от нынешней реновации и рассуждает о Новой Москве, считая этот проект грубой ошибкой нынешнего руководства.