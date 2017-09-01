​Топ-5 книжных новинок сентября. Что почитать в начале осени

Сентябрь знаменует не только начало учебного года у студентов и школьников, но и время осенних премьер, в том числе и на полках книжных магазинов. Афиша.Алтапресс уже знает, что вы будете читать.

"Лицей 2017"



Пожалуй, самая многообещающая книга года. Она представляет не только хороший пример современной литературы, но и демо-версию литературы следующих десяти лет. В книге собраны проза и стихотворения победителей премии "Лицей", отмечающей самых талантливых молодых русскоязычных авторов. И пусть пока имена прозаиков Кристины Гептинг, Евгении Некрасовой, Андрея Грачева и поэтов Владимира Косогова, Даны Курской, Григория Медведева известны только в узком кругу литературоведов, вполне возможно, в скором будущем именно они будут завоевывать главные литературные премии, причем не в юношеском разряде.

"Виктор Цой и группа "Кино". Памятный альбом"

В июне 2017-го Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. Однако вместе с трагической гибелью лидера группы "Кино" многие музыкальные критики констатировали смерть и всего русского рока. Не будем разбираться, что стало с роком, просто признаем: группа "Кино" стала легендой, и армия "киноманов" пополняется добровольцами и после смерти лидера коллектива. И для поклонников Виктора Цоя, и для тех, кто не очень хорошо знаком с историей группы "Кино", выходит уникальная новинка - памятный альбом. В нем собраны неопубликованные ранее фотографии и материалы об истории группы. Приятно, что составители книги не занимаются разоблачением мифов, а по-доброму вспоминают легендарных музыкантов.

Антон Понизовский. "Принц инкогнито"

"Принц инкогнито" - роман, в котором безумие и нормальность смешиваются и взвешиваются на весах. К написанию романа о провинциальном желтом доме автор подошел со всей серьезностью и даже какое-то время поработал санитаром в психиатрической клинике. Однако роман не стоит считать современной переработкой чеховской "Палаты N6". Реализм Понизовского отлично дополняется детективной линией и авантюрно-историческим сюжетом, транслируемым одним из постояльцев лечебницы. А самое неожиданное в этом романе - множество интерпретаций быстро свернутой концовки.

Ксения Букша. "Рамка"

Если у Некрасова в свое время в лице Достоевского явился новый Гоголь, то мы, современные читатели, можем освидетельствовать явление нового Салтыкова-Щедрина. Виной тому новый роман полической сатиры от Ксении Букши. Правда, едкая сатира в ее случае изрядно разбавлена лирическим переживанием и рефлексией по поводу краха системы. Автора, известного по доведенному до абстракции производственному роману "Завод "Свобода", в рамках ничто не держит. А вот ее персонажей, проходящих через рамку металлоискателя... Впрочем, прочтете сами.

Энн Тайлер. "Морган ускользает"

Год назад мы рекомендовали прочитать роман Энн Тайлер "Катушка синих ниток", принесший автору мировую известность. Настало время для нового произведения американской писательницы. Если коротко, сюжет романа и вправду укладывается в название "Морган ускользает": на протяжении всей книги герой будет исчезать с цирковой ярмарки, из семьи и даже из собственной жизни. Лауреат Пулитцеровской премии отлично описывает процесс понимания и нахождения героем себя. А когда герой одновременно и трагичен, и комичен, оторваться от описания его страданий и исканий просто невозможно.

Мария Криксунова.