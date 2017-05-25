​Топ-5 книжных новинок июня: что почитать в начале лета

Лето начинается, но это не повод забрасывать литературу на дальнюю полку. В июне выходит много интересных книг. Традиционно называем пять лучших, они готовы очутиться в ваших руках уже очень скоро.

Кристофер Прист. Архипелаг грез



Имя этого автора вряд ли что-нибудь скажет публике, но есть один момент, который сразу покажет уровень его мастерства. Фильм "Престиж" с Хью Джекменом в главной роли был снят по одноименной книге этого писателя. С тех пор его фантастика, которую можно назвать фантастикой с очень большой натяжкой, старательно переводится на русский язык и появляется на полках отечественных букинистических магазинов. "Архипелаг грез" – манящий и пугающий сборник прозы Криста, объединяющий утопии и антиутопии.

Алексей Слаповский. Неизвестность. Роман века

Столетие революции не проходит мимо наблюдательных отечественных авторов. Вот и Алексей Слаповский, дважды финалист премии "Большая книга", решил в формате датафикнш показать историю страны через жизнь одной семьи и одного рода – Смирновых. И хотя жанр предполагает придуманную историю на основе псевдодокументальных материалов, в историю Смирновых можно поверить. Или хотя бы познакомиться с этаким русским романом "Сто лет одиночества".

Сергей Авилов. В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)

Дебютный роман и сразу лонг-лист главной литературной премии страны "Большая книга". В чем кроется секрет успеха автора? В главном герое книги легко узнать себя. Герою слегка за 20, он устал от провинциальной жизни на юге России и стремится туда, куда и должна, пожалуй, стремиться рефлексирующая юная душа, – в Петербург. И что самое, приятное: есть эффект узнавания себя и надежда на лучший финал не только книги, но и собственной жизни.

Майя Кучерская. Ты была совсем другой

Эту книгу называют лабиринтом, полным призраков прошлого и несбывшихся мечтаний. Лабиринты эти ведут через Чистые пруды, Арбат, русскую деревню и итальянские окрестности. А вообще это книга о взаимопонимании. Здесь 11 историй о том, как можно хотя бы попытаться увидеть другого человека.

Дина Рубина. Бабий ветер

В аннотации этой книги сказано: "Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, а лучше 40+ – все в ней настолько обнажено и беззащитно". Книга эта отличается откровенностью, но не самой Дины Ильиничны, а некой Галины, эмигрировавшей в Штаты и делящейся в письмах воспоминаниями, размышлениями и суждениями. Барнаульские читатели смогут не только купить эту книгу, но и подписать ее у автора: 1 июня Дина Рубина устроит творческий вечер в краевой филармонии.

Мария Криксунова.