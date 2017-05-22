Топ событий недели: куда сходить в Барнауле с 22 по 26 мая

Дмитрий Дюжев, Гай Ричи, Джонни Депп и барнаульские артисты: рассказываем, кого стоит послушать и посмотреть на этой неделе.

Морские сражения



На этой неделе "Киномир" презентует долгожданную новинку: пятую часть "Пиратов Карибского моря" — "Мертвецы не рассказывают сказки". До 7 июня поклонники франшизы смогут увидеть новые, еще более захватывающие приключения капитана Джека Воробья и его неприятелей. Главную роль традиционно исполнил Джонни Депп.



Барнаульцы смогут посмотреть одну из самых громких премьер сезона раньше всех, да ещё и в формате IMAX: блокбастер эксклюзивно стартует в "Киномир-Арена" на два дня раньше официальной премьеры — 23 мая. Сеансы пройдут в 20:00 и в 22:30. Кроме того, кинотеатр представит развлекательную программу по мотивам премьеры. Сбор гостей в 19:00.

Вечер Дюжева

В Барнаул с гастролями приедет актер и режиссер Дмитрий Дюжев. 24 мая он покажет в театре драмы моноспектакль "Я люблю тебя, жизнь", премьера которого состоялась перед многотысячной публикой в Кремле. Каждый номер в этой постановке продуман до деталей: музыка синхронизирована с монологами, стихами и рассказами Дмитрия о детстве, юности и творческом становлении. Начало в 19.00, стоимость билетов 1000-2600 рублей.

Наша драматургия

В театре драмы возрождают проект открытых актерских читок "Время “Ч”". Теперь его гостей будут знакомить с пьесами алтайских авторов, первым из которых станет Вадим Климов — арт-критик, комиссар галереи "Республика ИЗО", журналист и драматург. Артисты прочтут его пьесу "Как заставить себя смеяться". Подробнее о ней можно почитать здесь. Читка состоится 23 мая в 18:30. Билеты в кассе театра.

Мистика из-за кулис

26 мая в театре драмы покажут спектакль "Пиковая дама" — мистическую историю о тайне старой графини и о трех картах, которые выигрывают наверняка. В театральной версии "Пиковой дамы" полно условностей, метафор и символов. И музыка, и сценография, и балет, и фантастические костюмы — всё здесь несёт в себе тайну. Начало в 18:30, стоимость билетов 100-400 рублей.

Итальянский джаз

В филармонии выступит итальянская джазовая певица и композитор Лаура Таглиалатела. Эта яркая вокалистка знает свое дело не только на практике, но и в теории: в 2014 году она защитила диссертацию под названием "Объединяющий язык: джаз". Она путешествует и учится у таких великих музыкантов, как Рой Харгров, Грегори Хатчинсон, Джонни О'нил, Курт Эллинг, Мишел Хендрикс, Питер Бернстайн. Концерт состоится 24 мая в 19.00, стоимость билетов — 300-650 рублей.

Королевский кинопоказ

В кинотеатрах вовсю показывают фильм "Меч короля Артура" — историю о великом воине, который сумел объединить враждующие племена и защитить Англию, красивую средневековую легенду в "фирменном" прочтении Гая Ричи. Режиссеру вновь удалось повторить фирменный прием своего же "Шерлока Холмса": показать историю популярного героя с совершенно новой стороны. В главных ролях — Чарли Ханнэм и Джуд Лоу.

День спорта

26 мая перед Дворцом зрелищ и спорта устроят спортивный молодежный фестиваль "Вне зала". На нем откроют сразу несколько площадок: для спортсменов BMX (показательные выступления на велосипедах и скейтбордах) и различных категорий тяжелой атлетики, для любителей стритбола, бампербола и воркаута (соревнования на спортивных уличных снарядах), а также шахмат. Все гости смогут попробовать свои силы в любых соревнованиях. Начало в 12:00.