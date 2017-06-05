Топ событий недели: куда сходить в Барнауле с 5 по 9 июня

"Иллюзии" Ивана Стебунова, душевный рок в пабе и много хорошего кино. Рассказываем, куда пойти в Барнауле на этой неделе.

К.Э.Р.О.Н.

7 июня PUNK YOU BRANDS приглашает барнаульцев в кружок экстремального рисунка обнажённой натуры — сообщество любителей рисовать, организованное Никитой Канарёвым в 2012 году. В кружке вас научат делать наброски обнажённой натуры за 3–5 минуты. Причем совершенно не важен уровень подготовки: юный студент и пожилая библиотекарша имеют равные права на отличные условия для занятий. Начало в 19:30, стоимость — 200 рублей.

Новое прочтение

8 июня в "Киномире" выходит 30-я по счету версия самого экранизируемого в мире романа Льва Толстого. Это "Анна Каренина" Карена Шахназарова — долгожданный полный метр сериала, вышедшего в апреле на телеканале "Россия 1". Долгожданный — потому что сам сериал вызвал бурю дискуссий среди телезрителей.

Классический сюжет предстает в фильме Шахназарова с совершенно неожиданного ракурса: через 30 лет после событий полковник Вронский вместе с сыном Анны Сергеем Карениным пытаются понять, можно ли было что-либо изменить в тот роковой день. Роль Анны исполнила Елизавета Боярская, Вронского сыграл её муж — Максим Матвеев.

Самобытное искусство

В картинной галерее "Нагорная" работает экспозиция картин Александра Тихомирова. В 1995 году этот амурский художник создал новую форму в искусстве: он зарегистрировал в авторском обществе направление живописи под названием «оконопись». Именно оконопись — религиозные сюжеты, искусно выполненные темперой на старых деревянных ставнях, — прославила его на весь мир. Сегодня работы Тихомирова находятся в музейных и частных собраниях по всему свету, пять картин — в личной коллекции президента России. Барнаульцы могут посмотреть на самобытные иконы этого мастера до конца июня.

Музыкальная сказка

В Молодёжном театре Алтая на этой неделе покажут музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок "Летучий корабль". Знаменитые песни Юрия Энтина, мелодии Максима Дунаевского, красочные декорации и шикарные костюмы. Спектакль начнётся 7 июня в 10:30. Стоимость билета 150-250 рублей.

Реальная любовь

Ещё один спектакль недели — "Иллюзии" Ивана Стебунова в МТА. "Иллюзии" — это история двух пар, которые прожили вместе больше полувека. Герои дружили семьями, в итоге их отношения переплелись и запутались. Вся правда о них раскрывается в четырех монологах, каждый из которых опрокидывает и выворачивает наизнанку суть предыдущего. Монологи читают ведущие актеры театра: Анатолий Кошкарев, Александр Савин, Ирина Клишевич и Юлия Юрьева. Показ 8 июня в 18:30. Стоимость билета 300 рублей.

Йохохо

На этой неделе в "Киномире" еще можно посмотреть одну из самых громких премьер сезона — пятую часть "Пиратов Карибского моря" "Мертвецы не рассказывают сказки". Новые, еще более захватывающие приключения капитана Джека Воробья и его неприятелей ждут поклонников франшизы до 7 июня. Расписание сеансов смотрите здесь.

Рай поттеромана

В библиотеке имени Шишкова открылась выставка, посвященная 20-летию выхода первого романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Здесь представлены книги различных издательств на русском языке и в оригинале, а также исследовательская литература. Экспозиция работает на 4 этаже, в зале гуманитарной литературы, с 10:00 до 18:00.

Пятничный рок

9 июня Harat’s Pub приглашает на атмосферный вечер в компании барнаульской группы "Горизонталь". "Душевный рок" — такое определение дают преданные слушатели их творчеству. Ребята покоряют своей простотой и искренностью, их тексты не оставляют равнодушными. Приходите послушать. Сбор гостей в 21:00.