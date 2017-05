Топ-5 волшебных альбомов в стиле джаз, вошедших в мировую историю

В последний день весны в Барнауле пройдет ежегодный джазовый фестиваль "Jazz накануне лета". Впервые его провели в 1968 году и с тех пор не нарушают традицию, а с 1985 года фестиваль начали проводить в два раза чаще – весной и осенью. Для тех, кто хочет приобщиться к этой прекрасной музыке, "Афиша.Алтапресс" подобрала пять волшебных альбомов в стиле джаз.

1. Miles Davis. Kind of Blue (Columbia Records, 1959 )



Многие музыкальные писатели упоминают "Kind of Blue" американского джазового музыканта Майлза Дэвиса не только как наиболее успешный в коммерческом отношении альбом, но и как самую продаваемую джазовую запись всех времён. 7 октября 2008 года он в четвёртый раз получил сертификат платинового диска от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Многими критиками он рассматривается как величайший джазовый альбом всех времён и шедевр Дэвиса.

2. John Coltrane. A Love Supreme (Impulse! Records, 1965)

Студийный альбом, записанный джазовым квартетом Джона Колтрейна в декабре 1964 года "A Love Supreme" постоянно упоминается в списке величайших джазовых пластинок всех времён. К 1970 году было продано около 500 тысяч экземпляров альбома. Нотная рукопись Колтрейна с темами A Love Supreme считается национальным достоянием и хранится в Смитсоновском институте, в Национальном музее американской истории.

3. Cannonball Adderley. Somethin' Else (Blue Note, 1958)

Этот альбом американского джазового музыканта Джулиана "Кэннонболла" Эддерли рассматривается как знаковая пластинка стилей хард-боп и кул-джаз. Многие критики и поклонники джаза называют "Somethin' Else" в числе наиболее важных джазовых альбомов. Справочник The Penguin Guide to Jazz включил альбом в раздел "Центральная коллекция". Значительный вклад в альбом внёс Майлз Дейвис, в какой-то степени он может называться соавтором альбома. Дейвис играет несколько первых соло и, как сказано в комментариях к альбому, выбрал большую часть материала.

4. Sonny Rollins. Saxophone Colossus (Prestige Records, 1956)

Если хотите знать, как получается классический джаз, то Saxophone Colossus скорее всего самая значимая запись этого направления. Каждая пьеса здесь чувствуется душевно и гладко. Альбом включает в себя пять вещей, но каждая из них настоящий хит, и в каждой Сонни играет на высочайшем уровне.

5. Thelonious Monk. Brilliant Corners ( Riverside , 1957)

В 1999 году, благодаря своему историческому значению, этот альбом и его исполнитель Телониус Монк были приняты в Зал славы Грэмми. По мнению музыкальных критиков, запись из-за рваных ритмов довольно необычна для 1950-х годов и звучит авангардно. В записи каждой композиции принимало участие всего 5 музыкантов, а звучит не хуже целого оркестра. Альбом попал в сборник "Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте".



Приятного прослушивания!

Александра Фоменко.