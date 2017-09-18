​ТВ-3 поможет барнаульцам снять свой сериал с лучшими российскими актерами

Телеканал ТВ-3 и ВКонтакте запускают телепроект "Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам", который предлагает телезрителям короткий путь для реализации их идеи в телеэфире. Чтобы снять свой сериал, больше не нужны связи, диплом киношколы, дорогая техника и переезд в Москву.

Принять участие в проекте сможет любой желающий: для этого достаточно выложить на свою страницу ВКонтакте авторский видеоматериал любой протяженности и в любом качестве с хэштегом #Снимупилот. Участвовать может как один человек, так и целая команда создателей.



Валерий Федорович, генеральный директор ТВ-3:

Мы впервые даем зрителю возможность самому создать контент для канала. Количество контрактов, которые мы готовы заключить по итогам шоу, не ограничено: мы рады дать путевку в жизнь каждому перспективному проекту. Мы хотим вместе со зрителями создавать новое, умное телевидение для всех".

Проекты участников шоу "Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам" попадут к экспертному жюри. В его числе продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Петр Буслов, актеры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачева и Кирилл Плетнев, компанию которым составят популярные пользователи ВКонтакте.

Эксперты помогут разобрать сильные и слабые стороны проекта и выступят наставниками проектов-победителей. Благодаря их поддержке процесс создания сериала превратится в полноценную школу сериального производства. Вести шоу будут популярные шоумены: резидент Comedy Club, продюсер и режиссер Александр Незлобин и актер, сценарист и продюсер Денис Косяков.

Прием заявок для участия в шоу продлится до 1 октября. Зрители смогут голосовать за проекты в сообществе канала ТВ-3 ВКонтакте, чтобы определить 25 фаворитов. Финалисты станут участниками шоу, которое стартует в эфире ТВ-3 в декабре.

Материал предоставлен ТВ-3.