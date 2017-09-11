Творческая студия барнаульских актеров-любителей представила чеховскую "Чайку"

10 сентября на сцене независимой театральной площадки "Спичка" показали постановку режиссера Анастасии Кузнецовой по мотивам произведения А.П.Чехова "Чайка".

Актеры Первой театральной студии и режиссер (по совместительству художественный руководитель объединения и актриса краевого театра Драмы им. Шукшина) представили зрителю одну из самых известных и трагичных историй Чехова.



Здесь есть и любовь, и предательство, и творческие метания, и расплата за поступки. Все герои пьесы – начиная от Нины Заречной и заканчивая Аркадиной, не выглядят пустыми и обезличенными. У каждого есть внутренний борьба с самим собой и с жестоким миром обстоятельств и человеческих чувств. Эта борьба приводит героев к трагичному финалу.

Анастасия Кузнецова решилась на смелый шаг. Она ввела в постановку нового героя – журналистку. От ее лица идет повествование, и она всегда незримо наблюдает за героями пьесы. Это было сделано для того, чтобы перенести зрителя из чеховского времени в наше и показать, что проблемы в мире остаются прежними.

"Это собирательный образ не то журналистки, не то блоггерши, – говорит Анастасия Кузнецова. – У нас ведь почти каждый может стать блогером. Блогерство – это учебное пособие о том, как быстро вспыхнуть, заработать славу и также быстро угаснуть. Сейчас это очень легко – ты просто показываешь свою жизнь и становишься знаменитым. А раньше актеры, да и сейчас, всю жизнь стремились к известности и признанию, и плата была очень высока. Эта новая сюжетная линия рассказывает о том, что быстрая слава может обернуться трагедией. Нина Заречная – это прототип этой самой блогерши".

Пока первая театральная студия уходит на каникулы на месяц, но Анастасия Кузнецова заверила, что вскоре снова можно будет увидеть "Чайку".

"У нас пока идет новый набор, мы собрали новых участников, только ждем мальчиков – не хватает их, – говорит Анастасия. – Планируем поставить новый спектакль. Пока не могу сказать, что это будет точно, потому что все может поменяться. Но у нас много идей, мы будем работать дальше. Возможно, уже к Новому году представим новую постановку. Для меня и для ребят-актеров самое главное в нашем деле – это полный зал зрителей, так что всех ждем в театр!"

Текст и фото: Оксана Исакова.