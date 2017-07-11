У Молодежного театра Алтая в новом сезоне появится главный режиссер

В новом сезоне главным режиссером МТА станет Денис Малютин, который ставил спектакль "Бальзаминов. ЖенитьБЫ". Об этом в интервью "Капиталисту" сообщила директор театра Ирины Лысковец.

Два года Денис Малютин он был главным режиссером Уссурийского драматического театра им. В. Комиссаржевской. До этого служил актером в новосибирском театре "Глобус".



Денис был членом жюри II Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина и оценил возможности труппы МТА в спектаклях "Вишневый сад" и "Обыкновенное чудо". Позже режиссер увидел "Чертову закуску", "Сокровища капитана Флинта", "Иллюзии" и везде отметил высокий профессиональный уровень работы артистов. Поэтому с радостью откликнулся на предложение театра поставить "Бальзаминова".

В "режиссерском списке" Дениса Малютина есть и современная драматургия: Ярослава Пулинович, Ясмина Реза, Владимир Зуев, Нил Саймон.

1 августа театр планирует представить главного режиссера труппе и рассказать о планах на новый сезон. Денис Малютин в беседе с корреспондентом "Афиши.Алтапресс" сказал, что прокомментирует свое назначение также 1 августа.

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