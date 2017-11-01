В АГИК бесплатно покажут полнометражный фильм "Деревня", снятый студентами

В АГИИК 4 ноября бесплатно покажут фильм "Деревня", который сняли студенты Алтайского государственного института культуры Алексей Фромиллер и Павел Медников.

Впервые этот полнометражный проект показали зрителям 3 июня. Это история о молодом парне, который устроился на работу в детскую спортивную школу тренером по греко-римской борьбе, набирает свою команду и готовит их к турниру. А вот достигнет ли он своей цели, зрители узнают в конце фильма. Кино о больших возможностях маленького городка снимали в родном городе ребят - Бердске. Режиссеры устроили кастинг, на который пригласили всех желающих.



Поскольку герои фильма занимаются греко-римской борьбой, нужно было найти настоящих спортсменов, способных сыграть в кино, или актеров, готовых к утомительным тренировкам. В итоге актерский состав оказался разношерстным, в съемках приняли участие актеры-любители и простые жители Бердска, Барнаула и Новосибирска.

Главную роль исполнил актер бердского театра "Лестница" Станислав Найденов. Роль борца-сироты исполнил Данил Захаров, актер театра "Балаганчик".

Во время работы над фильмом съёмочную группу консультировал отец одного из режиссёров - тренер по греко-римской борьбе. Если посчитать всех, кто принимал участие в проекте, наберется около 500 человек.

Этот проект занял второе место в международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada Awards 2016. Фильм покажут 4 ноября в 16:00 в концертном зале АГИК.