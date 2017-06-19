В Барнаул приедет андеграундный питерский "Электрофорез"

В Барнауле выступит группа "Электрофорез" — популярная петербургская команда, флагман "новой русской волны" и лидер отечественной электронной сцены.

"То, что пять лет назад началось со странноватых подпольных экспериментов, выросло в крайне интересную и убедительную андеграунд-формацию", — рассказывают музыканты. К настоящему моменту они выпустили более десяти релизов и отыграли свыше 100 концертов на отечественных и зарубежных музыкальных площадках. Не так давно один из треков дуэта был ремикширован Джейми Стюартом из Xiu Xiu, а Уэсли Эйсолд из Cold Cave отметил экстраординарность петербургской команды.

Эти парни собирают полные залы поклонников томной электроники, совмещая минималистичный синт-поп и резкий танцевальный панк, немного нервозную лирику, гармонию синтезаторов и экспрессию на сцене.



Концерт состоится 20 июня в 20:00 в Rock Pub. Стоимость билетов 300-500 рублей.