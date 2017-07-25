​В Барнаул приедет большая международная выставка "Ангелы Мира"

4 августа в 16:00 в музее "Город" откроется уникальная выставка картин из коллекции международного арт-проекта "Ангелы Мира".

Гости увидят более 90 работ художников из России, США, Финляндии, Канады, Великобритании, Македонии, Хорватии, Республики Сербской, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Украины на тему "Ангел-Хранитель". На открытии зрители смогут пообщаться с организаторами проекта, поучаствовать в написании картины с ангелом и купить сувенирную продукцию с понравившимися картинами.

Проект начался в 2014 году. Авторы задумали за семь лет собрать 365 картин размером 1x1 метр от 365 художников со всего мира (по числу дней в году). В результате должен получиться арт-объект, своеобразный календарь. Поучаствовать в проекте может любой живописец. О том, как это сделать, читайте на официальном сайте "Ангелов".

За три года в экспозицию включили 174 картины из 17 стран. 79 работ из них сейчас находятся в Европе, в Праге. На открытии выставки в Барнауле будет показана одна из картин барнаульской художницы Дарьи Демкиной, она также войдет в коллекцию арт-проекта. Об этом рассказал PR-директор "Ангелов Мира" Олег Ровда.

Из миссии "Ангелов":

В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного тепла и света, постараться трансформировать накопившуюся на планете Земля негативную энергию. У искусства, у живописи эта Сила есть. Авторы говорят в своих работах о Любви, Вдохновении, Благодарности и Единстве.

Организаторы подчеркивают, что у проекта нет привязки к какой-то конкретной религии. Зритель, попадая на выставку, увидит всю полифонию образов и ощутит светлые чувства, которые хотели передать авторы.