​В Барнаул приедет в одночасье прославившийся рэпер Гнойный

2 сентября в Барнауле выступит рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, который недавно выиграл баттл с известнейшим Оксимироном с разгромным счетом 5:0.

Вячеслав Карелин (настоящая фамилия его фамилия Машнев) - российский хип-хоп-андерграунд и грайм-исполнитель, участник рэп-баттлов из Санкт-Петербурга. Он известен под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский и большим множеством других.



Его стиль отличается нигилизмом, сатирой и провокационной аморальностью. Своё творчество характеризует как «узко субкультурный рэп с кучей внутренних приколов». Исполнитель часто позволяет себе резкие высказывания, в том числе в сторону практически всех других рэперов. Он враждует со всеми, но особо ненавидит Oxxxymiron’а.

Известен прошлогодний конфликт, когда в сообществе «Крепость Грозная» «ВКонтакте» опубликовали запись с отрывком баттла Гнойного против Nongratta на SlovoFest, вышедшего от 2014 года, где он прочитал строки, заявляя о занятии сексом с девушками чеченской, армянской, китайской и других азиатских национальностей. Чеченская диаспора сочла высказывание оскорбительным и объявила на Славу охоту, чтобы тот «ответил за свой гнойный рот». Гнойному пришлось принести публичное извинение девушкам Ичкерии в видеообращении.

Слава считается одним из сильнейших русскоязычных баттл-рэперов. Он - участник группы «Ежемесячные», творческого объединения «Антихайп» при лейбле «Ренессанс», представитель баттл-площадки #SlovoSPB.

Исполнитель родился в 1990 году в Хабаровске. В школьные годы рисовал на заказ мультфильмы, позднее торговал психологическими тестами на компакт-дисках, работал в сотовых компаниях и в аквапарке.

В 2013 году Карелин отправил заявку на участие в баттл-лиге Slovo SPB, где её приняли, и в 2014 году он дошел до финала и, обойдя Дена Чейни, стал победителем сезона.

Внимание к Славе резко выросло после участия в Versus Battle против Эрнесто Заткнитесь в июле 2016 года, где он послал Versus к чертям, и весь второй раунд посвятил Оксимирону, обвинив его в лицемерии и назвав «жадной до хайпа свиньёй». Уже на следующий день Мирон вызвал Гнойного на баттл в 2017 году, который закончится победой Славы.

Место: клуб Garage

Время: 2 сентября, 19:00

Цена: 500-1500.