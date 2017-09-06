​В Барнаул приедет знаменитый музыкант и перформансист Псой Короленко

В Барнауле выступил Павел Эдуардович Лион, больше известный как Псой Короленко, автор и исполнитель песен, перформансист, журналист и кандидат филологических наук.

Псой прославился тем, что в своем творчестве неожиданно совмещает русскую авторскую песню, советскую и зарубежную эстраду, песни из фильмов, спектаклей и радиопередач, фольклор разных народов. У него всегда есть неожиданные культурологические аллюзии, которые приводят слушателя в восторг.



Кроме собственных песен в его репертуаре есть многочисленные переводы, кавер-версии (включая перепевки песен начала XX века), а также песни Шиша Брянского. Псой поет, аккомпанируя себе на клавишных инструментах, чаще всего это так называемая "гармоха" — синтезатор Casio с включенным тембром аккордеона.

Песни Короленко звучат на 6-7 языках, в основном на русском, идише, английском, французском, португальском, зачастую на смешении нескольких из них одновременно. Помимо смешения языков и культурных пластов его выступления запоминаются использованием, порой неожиданным, матерной лексики. Получает абсолютная эклектика

В лучших традициях кабаре, где переплетается смешное и серьёзное, "высокое" и "низкое", простое и сложное, драматизм и оптимизм. В этом, пожалуй, причина того, что творчество Псоя понятно и близко людям разных стилей жизни, вкусов, поколений и традиций. В его новой программе "Сестра моя жизнь" будут и проверенные временем хиты и премьеры.

Место: Rock Pub

Время: 26 октября, 20:00

Цена: от 600 рублей.

Бронирование столов, справки по тел. 600-778.