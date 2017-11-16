​В Барнауле бесплатно покажут и обсудят научное кино

С 20 по 24 ноября в Барнауле будут бесплатно показывать научные фильмы. Открытые для всех показы будут продолжаться от 40 минут до 1,5 часа, пишет Алтайтурцентр. Фильмы будет идти от 40 минут до полутора часов.

"Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача"





Стивен Хокинг — знаменитый физик, оказавшийся практически полностью парализованным в 30 лет, делится со зрителями своими мыслями о загадках Вселенной: путешествиях во времени, инопланетной жизни и многом другом.

20 ноября. 15:00. Корпус АлтГУ на ул. Молодежной, 13/пр. Ленина, 61а, ауд. 327.

"Ген высоты, или Как пройти на Эверест"



Премьера 2017 года. Это фильм о покорении высочайшей вершины мира съемочной группой Валдиса Пельша. Опасное путешествие вверх, связанное со многими трудностями. Ведь до сих пор на склонах Эвереста лежат тела погибших альпинистов. Их насчитывается больше 250.

21 ноября. 15:00. Корпус АлтГУ на пр. Социалистическом, 68, актовые зал.

"Сквозь кротовую нору"



Фильм Discovery, где знаменитый актер Морган Фримен будет знакомить зрителей с научными версиями самых волнующих тайн, занимающих человечество. Среди них вопрос о существовании Бога и инопланетян, истинной природе Вселенной, загадка чёрных дыр и т. д.

23 ноября. 15:00. Корпус АлтГУ на пр. Социалистическом, 68, актовые зал.

"Музыка ненужных вещей"



Фильм рассказывает об учителе музыки, который создает оркестр из детей, живущих на самой большой свалке Южной Америки. Струнные, ударные и духовые музыкальные инструменты созданы из того, что найдено на свалке. Начав с выступлений на родине в Парагвае, оркестр вскоре стал известным и за ее пределами.

24 ноября. 15:00. Корпус АлтГУ на пр. Социалистическом, 68, актовые зал.

После показов ученые АлтГУ прокомментируют увиденное.